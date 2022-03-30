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وزير الطاقة السعودي: لسنا مسؤولين عن نقص الإمدادات البترولية في العالم

اعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إنه إذا تعرض أمن إمدادات النفط للتهديد فسيعاني الاقتصاد العالمي.
رمز الخبر: ۶۵۲۱۰
تأريخ النشر: 30 March 2022

وأعلن الوزير السعودي خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات، أن "أمن الإمدادات يمثل أولوية الآن، وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة".

وشدد على أن بيان بلاده الذي أصدرته الأسبوع الماضي كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات البترولية، "لأن تلك المسألة لا تحظى بالاهتمام اللازم، خصوصاً وأمن إمدادات الطاقة مسؤولية العالم أجمع"، حسب قوله.

كما أكد الوزير عبد العزيز، أن السعودية تعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة، مشددا على أن "دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم."

المصدر:يونيوز

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