الحكومة تعلن دعمها الحوار بين أطراف النزاع في أوكرانيا

جددت الحكومة السعودية موقفها من الأزمة الأوكرانية، وهو الموقف نفسه الذي أعلن عنه مجلس التعاون الخليجي، لجهة دعم الحوار بين أطراف النزاع.

وقال وزير الإعلام السعودية في ختام جلسة للحكومة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد على دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.

وخلال الجلسة، استعرضت الحكومة السعودية مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، والتي بحثت تعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

المصدر:يونيوز