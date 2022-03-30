مفاوضات روسية اوكرانية بوساطة تركية اليوم في اسطنبول

تعقد اليوم الثلاثاء في مدينة إسطنبول أول محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ أكثر من أسبوعين.

ووصل الوفدان الروسي والأوكراني، أمس الاثنين إلى إسطنبول، ومن المتوقع أن يعقد معهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء قصيرًا قبيل اجتماعهما في قصر دولمة بهتشة.

ويأتي عقد هذه المحادثات بعد أن تحدث أردوغان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أول أمس الأحد.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الإثنين، أن روسيا تأمل بنجاح المفاوضات بين موسكو وكييف.

وجرت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي جمهورية بيلاروس؛ ومن ثم استؤنفت الجولات، عبر تقنية الفيديو.

وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز