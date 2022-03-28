مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء انهيار صخري في محافظة الظاهرة

لقي 6 عمال حتفهم واصيب 4 آخرون، اثر انهيار صخري في موقع للكسارات بولاية عبري، الواقعة في المنطقة الجبلية شمال غرب سلطنة عمان.

وأرسلت فرق الاسعاف إلى مكان الحادث، وذكرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تغريدة "حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة". ولم تحدد السلطات جنسية الضحايا.

واضافت الهيئة "لا تزال الإنهيارات الصخرية مستمرة وتعوق عمليات البحث عن المفقودين" مشيرة إلى وجود "عمال" عالقين تحت الانقاض.

ولم تعرف اسباب هذا الانهيار حتى الان. ونشرت الهيئة مقطع فيديو يظهر انهيار صخور في منطقة جبلية.

وتقع مدينة عبري بالقرب من سلسلة جبال حجر الضخمة على بعد حوالى 200 كيلومتر من العاصمة مسقط، وهي تضم كسارات يستخرج منها العمال، واغلبهم من آسيا، مواد ومعادن مختلفة، وخصوصا الرخام.

المصدر:يونيوز