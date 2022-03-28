خطة إسبانية بـ6 مليارات يورو لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا

كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كمساعدات مباشرة ودعم للوقود، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب الاوكرانية.

قال سانشيز أمام منتدى اقتصادي، إنّ الخطة تتضمن "نحو 6 مليارات يورو في شكل مساعدات مباشرة وحسومات ضريبية، و10 مليارات يورو في شكل قروض بضمان الدولة للتخفيف من تأثير الأزمة على الأسر والشركات".

وأضاف أن الخطة الحكومية تتضمن أيضا "تخفيض 20 سنتا على الأقل لكل لتر وقود".

ومن هذا التخفيض، تتكفل الحكومة بتمويل 15 سنتا فيما تدفع شركات البترول 5 سنتات.

تراوحت أسعار الوقود في إسبانيا اليوم، بين 1.84 و1.98 يورو للتر، فيما تراوح سعر الديزل بين 1.86 و1.95 يورو، حسب موقع متخصص في أسعار الوقود.

والأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الإسبانية تخفيضا مماثلا لكنّ لمصلحة سائقي الشاحنات فقط، فيما سيستفيد جميع السكان من التخفيض الجديد.

المصدر:يونيوز