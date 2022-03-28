المبعوث الاممي الخاص الى اليمن: مستمرون بالتواصل مع جميع الأطراف لفرض هدنة خلال شهر رمضان

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار جهوده لفرض هدنة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مكتب غروندبرغ في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الأحد: "يستمر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في التواصل مع جميع الأطراف وفي بذل الجهود نحو هدنة خلال شهر رمضان".

وجدّد غروندبرغ دعوته إلى وقف التصعيد، مرحباً بكافة الخطوات التي تتخذها الأطراف في هذا الاتجاه، حسب البيان.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، قد أعلن مساء امس السبت، بشكل أحادي، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة 3 أيام.

وأبدى المشاط استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.

المصدر:يونيوز