النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

المبعوث الاممي الخاص الى اليمن: مستمرون بالتواصل مع جميع الأطراف لفرض هدنة خلال شهر رمضان

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار جهوده لفرض هدنة خلال شهر رمضان المبارك.
رمز الخبر: ۶۵۰۶۲
تأريخ النشر: 27 March 2022

وقال مكتب غروندبرغ في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الأحد: "يستمر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في التواصل مع جميع الأطراف وفي بذل الجهود نحو هدنة خلال شهر رمضان".

وجدّد غروندبرغ دعوته إلى وقف التصعيد، مرحباً بكافة الخطوات التي تتخذها الأطراف في هذا الاتجاه، حسب البيان.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، قد أعلن مساء امس السبت، بشكل أحادي، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برًا وبحرًا وجوًا لمدة 3 أيام.

وأبدى المشاط استعداد صنعاء لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
 بلينكن: لا نهدف لتغيير النظام السياسي في روسيا.. ونلتزم بمنع ايران امتلاك سلاح نووي
تل ابيب وواشنطن تؤكدان ضرورة العمل سويا للحيلولة دون امتلاك إيران لسلاح نووي
وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا خلافات مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع إيران
اشتية: الأزمة الأوكرانية دفعت القضية الفلسطينية إلى الأمام مجددا
زاخاروفا تصف تصريحات بوريل بـ"الدنيئة" وتؤكد أن المفاوضات مع أوكرانيا "ليست جيدة أو سيئة"
وزيرة النقل الإسرائيلية تغادر إلى الإمارات اليوم لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم
لجنة الانتخابات تعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
المبعوث الاممي الخاص الى اليمن: مستمرون بالتواصل مع جميع الأطراف لفرض هدنة خلال شهر رمضان
اشتية لدى لقائه بوريل يدعو لاجراءات أوروبية لوقف الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية
امير عبد اللهيان يعلن الاقتراب من نقطة التوصل للاتفاق النووي "رغم وجود قضايا قليلة ومهمة"
سعيد ردا على الغنوشي: ليجتمعوا في مركبة فضائية.. ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم
باشاغا يتهم الدبيبة بإفشال الانتخابات الليبية ويؤكد: لا مخرج من الأزمة الحالية غير التوافق
المقاومة الشعبية: لقاء النقب يهدف إلى ضرب محور المقاومة
حركة المجاهدين تؤكد رفضها للقاء النقب: طعنة لكل تضحيات شعبنا الفلسطيني
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
بلينكن يبحث مع الرئيس الصهيوني العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
سعيد ردا على الغنوشي: ليجتمعوا في مركبة فضائية.. ومن يحلم بالعودة إلى الوراء هو واهم