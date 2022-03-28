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اشتية لدى لقائه بوريل يدعو لاجراءات أوروبية لوقف الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السبت، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش "منتدى الدوحة"، واكد ضرورة ملء الفراغ السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية. كما دعا لاجراءات أوروبية لوقف الاستيطان والانتهاكات الاسرائيلية.
رمز الخبر: ۶۵۰۶۱
تأريخ النشر: 27 March 2022

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى ضرورة الضغط الفعلي على "إسرائيل" وإلزامها بالاتفاقيات الموقّعة معها لتكون فاتحة لمسار سياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني والانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال اشتيه لدى لقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على هامش مشاركته في "منتدى الدوحة" امس السبت: “نقدر عاليا وقوف أوروبا جانب فلسطين سياسيا لحماية القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال عن أراضينا، وفي تجسيد بناء الدولة ومؤسساتها، والوقوف الى جانب السلام والعدالة”.

ووضع اشتية المسؤول الأوروبي في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية، ودعاه إلى زيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وللعمل على ملء الفراغ السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية.

وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في القدس، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الذي يضمنه له القانون والاتفاقيات.

المصدر:يونيوز

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