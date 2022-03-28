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بايدن: قواتنا ليست موجودة في أوروبا لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إن هناك أكثر من 100 ألف عسكري من الولايات المتحدة والحلفاء على الحدود الشرقية للناتو لتعزيز الأمن وللدفاع عن حلفاء الناتو، مؤكدا أن هذه القوات في أوروبا ليست موجودة لشن حرب ضد روسيا.
رمز الخبر: ۶۵۰۴۳
تأريخ النشر: 27 March 2022

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده في أوروبا لا تهدف إلى مواجهة الجيش الروسي، بل لحماية حلفاء "الناتو" والدفاع عنهم.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو، خلال اختتام جولته الأوروبية اليوم السبت، إن "القوات الأمريكية ليست موجودة في أوروبا للدخول في صراع مع القوات الروسية وإنما لتعزيز دفاعات الناتو".

واكد ان "الولايات المتحدة ملتزمة بالحماية الجماعية المنصوص عليها في ميثاق الناتو".

وتعليقا على الملف الأوكراني، قال أن "أوكرانيا ليست عضوا في الحلف، وبالتالي فإن ذلك لا يتطلب انخراط واشنطن بشكل مباشر في الحرب".

وأضاف الرئيس الأميركي إن هناك أكثر من 100 ألف عسكري من الولايات المتحدة والحلفاء على الحدود الشرقية للناتو لتعزيز الأمن.

واردف "بسبب أفعال [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين هناك أكثر من 100 ألف عسكري من الولايات المتحدة والحلفاء على الحدود الشرقية للناتو لتعزيز الأمن".

وتابع "أرسلنا مساعدات بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا قبل الغزو الروسي بينها مساعدات عسكرية"، معتبرا أن "المساعدات التي قدمناها لأوكرانيا كان لها أثر ساحق على القوات الروسية".

وأشار بايدن إلى أن "العقوبات تحطم قوة روسيا العسكرية والملوم الوحيد هو الرئيس بوتين الذي ظن أن الأوكرانيين سيستقبلونه بالترحاب ولكنهم استقبلوه بالسلاح"، منوها بأن "الشعب الروسي ليس عدوا لنا ونحن متأكدون أنه لا يقبل قصف المدارس والمشافي وقتل المدنيين".

وتوجه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "لا تفكر حتى في التحرك على شبر واحد من أراضي الناتو".

المصدر:يونيوز

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