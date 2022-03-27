النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة "باب اليمن" إحياء لذكرى اليوم الوطني للصمود، ورفضًا للحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي على الشعب اليمني.
رمز الخبر: ۶۵۰۴۰
تأريخ النشر: 27 March 2022

وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام اليمنية وصورًا للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين ولقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مرددين شعارات تؤكد الصمود في وجه قوى التحالف ورفعوا لافتات تطالب بالحرية.

وأكد مفتي الديار اليمنية العلاّمة شمس الدين شرف الدين أن صمود شعبنا في مواجهة العدوان طيلة 7 سنوات يحصد ثماره اليوم عزًا ونصرًا وحرية، وقال إن "العدوان صب علينا كل حقده وبغضه، والله أفشل كل مؤامراتهم واليوم يستجدون العالم".

وفي كلمة له خلال المظاهرة، أضاف شرف الدين:"مقبلون في العام الثامن بثبات وصمود وإيمان، ويجب أن نصبر في مواجهة العدوان، فثمرة الصمود النصر بإذن الله".

وأشار شرف الدين إلى أن "تحالف العدوان يترنح اليوم ويستجدي مساعدة الجميع لأنهم على باطل، وسيرون قريبًا ما كانوا يحذرونه من الشعب اليمني".

الى ذلك، بارك بيان المسيرة لأبطال القوات المسلحة ضرباتهم البطولية على عمق دولة العدوان السعودية.

وجاء في البيان: "نشد على أيدي القوات المسلحة في كسر صلف العدوان وحصاره المشدد على المنشآت والمشتقات النفطية".

وشدّد البيان على أن خيار المواجهة والصمود كان هو الخيار الصائب الذي يجب أن نستمر عليه، وأن شعبنا قادم في العام الثامن بكل ثبات وقوة وعنفوان لا يخطر على بال العدوان بإذن الله.

وأضاف البيان: "جاهزون لتنفيذ توجيهات قائد الثورة في تعزيز الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية وكل جبهات المواجهة".

وأهاب بالمواطنين الأحرار في المحافظات والمناطق المحتلة في التحرك لطرد الاحتلال ودحر مرتزقته.

كما بارك البيان عمليات القوات المسلحى اليمنية المسددة التي دشنت العام الثامن ضمن عمليات كسر الحصار على اليمن، مؤيدًا كل خطوات القيادة في ضرب منشآت العدو النفطية والحيوية حتى ردعه عن عدوانه ورفع حصاره.

ودعا البيان المعتدين إلى وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة مما حصل معهم خلال السنوات الماضية، مؤكدا الوقوف المبدئي تجاه قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجدد بيان المسيرة التأكيد على العهد والوعد إلى جانب إخواننا في المقاومة الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة.

المصدر:يونيوز

صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب

صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب

صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
طيران التحالف السعودي يستهدف محطة للوقود في محافظة صعدة
ميقاتي يبحث مع وزيري خارجية الاردن وسلطنة عمان سبل تعزيز العلاقات
صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب
الحلبوسي: يجب الاستمرار بعقد الجلسات لحين تحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية
مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية يصل الخرطوم
بايدن يصف بوتين بـ"الجزار"والكرملين يحذر ويذكره بالمحرض على قصف يوغوسلافيا وقتل أطفالها
رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني
إصابة مواطن يمني بجروح جراء استهداف الجيش السعودي لمديرية رازح في صعدة
قبيل زيارة منتظرة لبلينكن .. رئيس الأركان يستقبل وفدًا عسكريًا روسيًا
الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
الرئيس عباس يدلي بصوته في الانتخابات المحلية في مدينة البيرة
قمة "تاريخية" في النقب بمشاركة وزراء خارجية امريكا والإمارات والبحرين ومصر والمغرب
نسعى لاعادة التعافي الاقتصادي والمالي للبنان.. والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة
"العلاقات تتطور".. الأمير وليام يعلن تأييد استقلال دول الكاريبي
"الولايات المتحدة مصاص دماء اقتصادي .. وحان وقت دق وتد خشبي في قلبها"
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 26-03-2022
السيد عبدالملك الحوثي: قوى العدوان تريد اليمن خاضعا لأمريكا و'إسرائيل'
مع انطلاق سباق الفورمولا -1 في جدة.. القوات اليمنية تضرب منشآت حساسة في جدة والرياض
وزارة الزراعة تمتنع عن تنفيذ الإعفاءات الجمركية رغم قرار الحكومة بفتح الاستيراد
مفتي الديار اليمنية يدعو الشعب اليمين للمشاركة الجماهيرية الواسعة في اليوم الوطني للصمود
وزير الخارجية الإيرانية يزور روضة الشهداء في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت
ألسنة اللهب لا تزال تتصاعد من منشآت النفط المستهدفة في جدة
ارتفاع أسعار النفط بعد تعرض منشآت لشركة أرامكو لهجوم في السعودية
افتتاح الدورة الـ 25 لمعرض الكتاب.. والرئيس تبون يعفي المشاركين من شراء الأجنحة
القوات اليمنية تدشن العام الثامن من الصمود بإستهدف العديد من المنشآت السعودية في جدة والرياض
إضاءة برج آزادي في طهران بالعلم اليمني وصور القادة اليمنيين في اليوم الوطني للصمود
الدفاع الروسية: نحاصر كييف وخاركوف وتشرنيغوف وسومي ونيكولاييف ونسيطر على خيرسون
القسام تعرض مشاهد في ذكرى أول عملية كومندوس بحري ضد مستوطنات العدو
القوى المناهضة للتحالف: أنصار الله تعمل على تطوير استراتيجيتها وكل الخيارات متاحة أمامها
السيطرة على حريق الخزان الأول بمنشأة تابعة لأرامكو والعمل على إخماد حريق ثانٍ في جدة