صنعاء تحيي اليوم الوطني للصمود بمسيرة حاشدة والمشاركون يؤكدون: خيار المواجهة هو الخيار الصائب

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت، مسيرة جماهيرية كبرى في ساحة "باب اليمن" إحياء لذكرى اليوم الوطني للصمود، ورفضًا للحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي على الشعب اليمني.

وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام اليمنية وصورًا للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين ولقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، مرددين شعارات تؤكد الصمود في وجه قوى التحالف ورفعوا لافتات تطالب بالحرية.

وأكد مفتي الديار اليمنية العلاّمة شمس الدين شرف الدين أن صمود شعبنا في مواجهة العدوان طيلة 7 سنوات يحصد ثماره اليوم عزًا ونصرًا وحرية، وقال إن "العدوان صب علينا كل حقده وبغضه، والله أفشل كل مؤامراتهم واليوم يستجدون العالم".

وفي كلمة له خلال المظاهرة، أضاف شرف الدين:"مقبلون في العام الثامن بثبات وصمود وإيمان، ويجب أن نصبر في مواجهة العدوان، فثمرة الصمود النصر بإذن الله".

وأشار شرف الدين إلى أن "تحالف العدوان يترنح اليوم ويستجدي مساعدة الجميع لأنهم على باطل، وسيرون قريبًا ما كانوا يحذرونه من الشعب اليمني".

الى ذلك، بارك بيان المسيرة لأبطال القوات المسلحة ضرباتهم البطولية على عمق دولة العدوان السعودية.

وجاء في البيان: "نشد على أيدي القوات المسلحة في كسر صلف العدوان وحصاره المشدد على المنشآت والمشتقات النفطية".

وشدّد البيان على أن خيار المواجهة والصمود كان هو الخيار الصائب الذي يجب أن نستمر عليه، وأن شعبنا قادم في العام الثامن بكل ثبات وقوة وعنفوان لا يخطر على بال العدوان بإذن الله.

وأضاف البيان: "جاهزون لتنفيذ توجيهات قائد الثورة في تعزيز الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية وكل جبهات المواجهة".

وأهاب بالمواطنين الأحرار في المحافظات والمناطق المحتلة في التحرك لطرد الاحتلال ودحر مرتزقته.

كما بارك البيان عمليات القوات المسلحى اليمنية المسددة التي دشنت العام الثامن ضمن عمليات كسر الحصار على اليمن، مؤيدًا كل خطوات القيادة في ضرب منشآت العدو النفطية والحيوية حتى ردعه عن عدوانه ورفع حصاره.

ودعا البيان المعتدين إلى وقف عدوانهم ورفع حصارهم وأخذ العبرة مما حصل معهم خلال السنوات الماضية، مؤكدا الوقوف المبدئي تجاه قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وجدد بيان المسيرة التأكيد على العهد والوعد إلى جانب إخواننا في المقاومة الفلسطينية وفي محور الجهاد والمقاومة.

المصدر:يونيوز