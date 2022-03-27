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رئيس البرلمان يبحث مع وزير العدل العراقي تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني

أجرى رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، أمس الجمعة، بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد والوفد المرافق له، تناولت سبل تعزيز التعاون في المجال التشريعي والعمل البرلماني المشترك.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۶
تأريخ النشر: 27 March 2022

وذكر بيان للمجلس أن الطالبي العلمي وعبد الستار محمد، ثمنا في مستهل هذا اللقاء، العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والعراق والقائمة على روابط تاريخية متينة، مؤكدين على أهمية الدعم المطلق والمتبادل لمواقف البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وخاصة البرلمانية منها.

وأضاف أن الجانبين شددا على "أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب التشريعية وهو ما من شأنه تحقيق التراكم في العلاقات الثنائية على مختلف الواجهات خاصة البرلمانية"، كما أكدا على "أهمية التواصل الفعال المؤسساتي والبرلماني لتوضيح الرؤى والمواقف والتنسيق الإقليمي والدولي".

وبحسب بيان رئاسة مجلس النواب المغربي، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض "دور المؤسسة التشريعية في التحولات والإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة".

وفي هذا الصدد، أبرز المسؤول المغربي "المكتسبات والدينامية التي يشهدها مجلس النواب بعدما تمكن من إحراز مكانة متميزة وطنيا وفي العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية مما جعل منه نموذجا مؤسساتيا".

كما جرى خلال هذا اللقاء، مناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا البرلمانية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:يونيوز

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