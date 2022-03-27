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الدفاع: مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم تدمير 91 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط مروحية "مي-24" للقوات الاوكرانية، إضافة الى مقتل 50 منهم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
رمز الخبر: ۶۵۰۳۳
تأريخ النشر: 27 March 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، مقتل 50 من القوات الأوكرانية وتدمير 91 هدفًا عسكريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف، في إحاطة صحفية مساء اليوم السبت: "خلال اليوم، تم قتل ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 7 نقاط إطلاق نار طويلة المدى".

وأضاف: "ضرب الطيران العملياتي - التكتيكي 91 من الأهداف العسكرية للقوات الأوكرانية، من بينها: موقعان للقيادة، و 11 مستودعًا ميدانيًا للأسلحة والذخيرة".

وتابع أنه "الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية أوكرانية من طراز مي-24 فوق ستارايا باسان بالإضافة إلى تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار كانت تقترب من سيفاستوبول في المجال الجوي فوق البحر الأسود".

وأوضح أنه "في المجموع، تم تدمير 271 طائرة بدون طيار و 1627 دبابة ومركبة قتالية مدرعة، و 167 منظومة إطلاق صواريخ متعدد".

وشدد المتحدث العسكري الروسي أن "وزارة دفاع روسيا الاتحادية لا تستدعي ولا تخطط لاستدعاء مواطنين من الاحتياط إلى المراكز العسكرية".

ويواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية لليوم الـ31 على التوالي، بعد إعلان موسكو أمس عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عمليتها في أوكرانيا، وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، قال انها تهدف الى "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".

المصدر:يونيوز

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