السيطرة على حريق الخزان الأول بمنشأة تابعة لأرامكو والعمل على إخماد حريق ثانٍ في جدة

أفادت وسائل اعلام سعودية، اليوم السبت، بأنه تمت السيطرة على حريق الخزان الأول الذي نشب بمنشأة تابعة لأرامكو في جدة بالسعودية، بعد استهدافها من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية امس الجمعة.

وذكرت أنه "تمت السيطرة على حريق الخزان الأول ويتم العمل لإخماد حريق الخزان الثاني بجدة".

وأوضحت أنه "بدأ تلاشي السحب الدخانية من محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة بعد الحريق.. واختفاء النيران التي تصاعدت من خزانات محطة أرامكو".

هذا وتعمل طواقم الدفاع المدني والإطفاء في السعودية منذ الأمس، للسيطرة على حريق محطة أرامكو في جدة، بعد استهداف المنشأة من قبل القوات اليمنية، وفقا لبيان صادر عن التحالف السعودي أمس.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن الجمعة، أن محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، تعرضت لهجوم بمقذوف صاروخي، كما تعرضت محطة "المختارة" في منطقة جازان، لهجوم بمقذوف صاروخي.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أكّد في ايجاز صحفي امس الجمعة، ان الهجمات استهدفت منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، كما استهدافت مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة، كما شمل القصف شركة آرامكو ومنشآت حيوية في جيزان ونجران وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية.

وشدد العميد سريع على أن هذه العملية، تأتي ردًا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على اليمن والشعب اليمني، وتدشينا للعام الثامن من الصمود، بوجه العدوان.

المصدر:يونيوز