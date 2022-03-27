الأمم المتحدة تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى حل قضاياهما العالقة عبر الحوار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أذربيجان وأرمينيا إلى حل جميع القضايا العالقة عبر الحوار، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الموقف بينهما.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث بإسم غوتيريش، في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير التي أفادت بتجدد القتال في منطقة قره باغ ومحيطها".

وأضاف: "يحث الأمين العام الجانبين أذربيجان وأرمينيا، على الامتناع عن أي أعمال وبيانات من شأنها تصعيد الموقف ومعالجة جميع القضايا العالقة، بما في ذلك الشواغل الإنسانية، من خلال الحوار المباشر وضمن النسق القائمة".

يذكر أنه وفي 27 أيلول/سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم "قره باغ".

المصدر:يونيوز