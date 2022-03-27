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12 شهيدًا وجريحًا بينهم نساء وأطفال في غارات للتحالف على صنعاء

استشهد وأصيب 12 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، اثر قصف قوى التحالف السعودي لمناطق مدنية في العاصمة صنعاء.
رمز الخبر: ۶۵۰۰۱
تأريخ النشر: 26 March 2022

وقد استهدفت غارتين لطيران التحالف، بعد منتصف ليل الجمعة/ السبت، منزلين خشبيين يسكن فيهما حراس الهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم في منطقة حدة بمديرية السبعين، ما أدى إلى ارتقاء 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

وأدت الغارات إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في مبنى الهيئة المستهدف، وكذلك في سيارات وممتلكات المواطنين القريبة من المبنى.

كما شن طيران التحالف غارتين على منطقة الحفا، كما استهدفت غاراته حوش شركة صافر بالعاصمة.

وتدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن، اليوم السبت 26 آذار/مارس عامها الثامن، في ظل اوضاع انسانية صعبة يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحصار الذي تفرضه قوى التحالف في البر والبحر والجو، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأخيرة وسط صمت دولي وعربي.

المصدر:يونيوز

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