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ماكرون: هدفنا فى أوروبا التخلص تماما من الطاقة القادمة من روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يأمل في التحدث مع بوتين في الساعات المقبلة حول تنظيم عمليات إجلاء من مدينة ماريوبول.
رمز الخبر: ۶۴۹۷۸
تأريخ النشر: 26 March 2022

وأشار في مؤتمر صحفي الجمعة، إلى أنه ما لم نحصل على وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وانسحاب كامل للقوات الروسية، فسنواصل العقوبات.

ولفت ماكرون إلى أن باريس منحت المفوضية الأوروبية صلاحية وضع سقف لأسعار الطاقة على المدى القصير ، بالإضافة إلى صلاحية الشراء المشترك للطاقة، مضيفا أن قرار روسيا تسعير الطاقة بالروبل سيدفعنا إلى إعادة النظر في العديد من العقود.

وشدد ماكرون على أن هدفنا في أوروبا التخلص تمامًا من الطاقة القادمة من روسيا والسيطرة على المخزونات وأسعار الطاقة.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده "لن تصبح أبدًا طرفًا في الصراع في أوكرانيا"، لكنها تعتزم مواصلة المفاوضات مع روسيا لحل الأزمة طالما كان ذلك ضروريًا.

المصدر:يونيوز

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