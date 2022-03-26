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جريمة قتل تهز جنوب لبنان.. مقتل أم وبناتها الثلاث والتحقيقات جارية

هزت جريمة قتل ذهبت ضحيتها مواطنة وبناتها الثلاث، بلدة أنصار ومنطقة الجنوب.
رمز الخبر: ۶۴۹۴۴
تأريخ النشر: 25 March 2022

وفي التفاصيل أن الفتيات الثلاثة اللواتي خرجن برفقة والدتهن وهي طليقة مختار البلدة، فقدن منذ 25 يوما، في حين أظهرت التحقيقات أن عائلة صفاوي كانت برفقة ابن بلدتهم المدعو ح. ج. فياض (36 عاما)، المشتبه به بعملية القتل.

وبعد تبليغ المختار الجهات الأمنية باختفاء عائلته، أجرى فرعا مخابرات الجنوب والنبطية تحقيقات واسعة أدت إلى توقيف فياض الذي اعترف بعملية القتل الجماعية، وهما يجريان منذ عصر أمس عمليات تفتيش واسعة للمنطقة بين بلدتي انصار والزرارية، وهي منطقة بساتين حمضيات التي اعترف فياض أنه دفن العائلة فيها، إلا أن عملية التفتيش واجهت طقسا ماطرا وغزيرا وعتمة حالكة.

واستكملت صباح اليوم عمليات التفتيش، وبعد تحديد المنطقة، عثر على الجثث الأربعة، وتوجهت الى المكان سيارات الإسعاف، في حين تعمل وحدات من الأدلة الجنائية ومخابرات الجيش على الكشف عليها.

هذا وأصدرت عائلة مرتكب الجريمة حسين فياض بيانا قالت فيه، ‎"نحن عائلة السيد جميل فياض وإخوانه في بلدة أنصار، نعلن استنكارنا الشديد للجريمة النكراء التي تعرضت لها عائلة الصديق والحبيب وابن بلدتنا المختار زكريا صفاوي وتعلن العائلة وفي حال اتضاح أي مسؤولية على المدعو حسين جميل فياض بالجريمة النكراء تبرئها بالكامل منه وتطالب السلطات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحقه".

المصدر:يونيوز

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