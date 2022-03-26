موقف محرج لجونسون أثناء الصورة الجماعية لقادة "الناتو"

تعرّض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لموقف محرج لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة حلف "الناتو".

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام بريطانية أن جونسون كان يقف وحيدًا قبل التقاط الصورة الجماعية لقمة "الناتو" ويتلفت حول نفسه.

وكما أظهرت اللقطات للاجتماع، قادة الاتحاد الأوروبي وهم يحيون بعضهم البعض بمرح في بداية قمة الناتو بينما وقف بوريس جونسون ينظر ويداه في جيوبه.

من جهته، هاجم نايغل فاراج زعيم حزب "بريكست" البريطاني، بوريس جونسون بعد أن حضر رئيس الوزراء اجتماعا مع قادة الناتو.

ونشر فاراج مقطع فيديو وعلق عليه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك"، حيث ظهر بوريس جونسون يضع يديه في جيوبه.

المصدر:يونيوز