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طوكيو: اختبار بيونغ يانغ الصاروخي يرفع مستوى التهديد

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي اليوم الجمعة إن الإطلاق الصاروخي الأخير الذي نفذته كوريا الشمالية، يعتقد أن يكون لطراز جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، رفع من مستوى التهديد الأمني.
رمز الخبر: ۶۴۹۳۳
تأريخ النشر: 25 March 2022

وأضاف كيشي "إن عملية الإطلاق تمثل” تهديدا خطيرا لسلام واستقرار اليابان والمجتمع الدولي، وينتقل إلى بعد مختلف عن سلسلة إطلاق الصواريخ السابقة".

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الخميس ما قالت إنه طراز جديد من الصواريخ العابرة للقارات يسمى هواسونج17.

وصنف مسؤولون يابانيون وكوريون جنوبيون وأمريكيون المقذوف ايضا على انه صاروخ بالستي عابر للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن الصاروخ الذي أطلق من مطار بيونج يانج الدولي، حلق إلى ارتفاع يزيد عن 6 آلاف كيلومتر ولمسافة 1090 كيلومترا "قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة" في البحر الشرقي، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت الوكالة، "أثبت الإطلاق التجريبي بوضوح أن جميع معايير نظام السلاح تفي تماما بمتطلبات التصميم".

المصدر:يونيوز

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