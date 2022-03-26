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مجلس السيادة يؤكد حرصه على تعزيز علاقات التعاون مع الكويت

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي شمس الدين كباشي حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت وتطويرها، ودفع مجالات التعاون المشترك بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۹۱۴
تأريخ النشر: 25 March 2022

جاء ذلك خلال استقباله لسفير الكويت لدى السودان، بسام القبندي، مشيدا بالدور الكبير والريادى الذي تضطلع به الكويت تجاه السودان.

وأوضح السفير، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك والإرتقاء بعلاقات البلدين، واصفاً العلاقات السودانية الكويتية بأنها متميزة وقوية ومتينة.

وتابع قائلا، "هذا اللقاء يأتى تاكيداً لهذه العلاقة المتميزة وحرص البلدين على إستمراريتها وتطويرها في جميع المجالات".

وجدد السفير الكويتي، حرص بلاده على ترقية وتعزيز علاقاتها مع السودان، معرباً عن أمله أن يشهد السودان مزيداً من الإستقرار والتنمية وتحقيق السلام الذي من شأنه الإسهام في إستقرار دول الجوار والمنطقة.

المصدر:يونيوز

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