شولتس يتهم روسيا بإنتهاك التزاماتها والقيم المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أنّ "روسيا انتهكت بصورة جذرية التزاماتها والقيم المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية".

وقال المستشار الألماني في كلمة له من العاصمة البلجيكية بروكسل: "ندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار، واتفقنا على زيادة إجراءات الدعم الإنسانية لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "على الدول السبع الالتزام باستقبال لاجئي الحرب التي أثرت على أسعار المواد الخام وتوفرها ولا سيما الطاقة".

وأضاف المستشار الألماني قائلا أن "حرب روسيا تؤثر على إمدادات الغذاء العالمية، وندعو الرئيس الروسي للموافقة على وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وتابع: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا دعت الضرورة، ونلمس جميعا آثار الحرب على أسعار الغذاء والطاقة، ونرى أن العقوبات الحالية المفروضة على روسيا فعالة للغاية".

وأكد شولتس أنه "لن يتم إدراج واردات الطاقة في حزمة العقوبات الغربية على روسيا".

وكان قد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف "سيزود أوكرانيا معدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من هذه التهديدات".

وقال ستولتنبرغ في ختام قمة استثنائية لقادة الحلف إن "الحلفاء قلقون من احتمال استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي واتفقوا على تزويد تجهيزات لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية".

المصدر:يونيوز