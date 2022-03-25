النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

شولتس يتهم روسيا بإنتهاك التزاماتها والقيم المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أنّ "روسيا انتهكت بصورة جذرية التزاماتها والقيم المتفق عليها بعد الحرب العالمية الثانية".
رمز الخبر: ۶۴۸۸۷
تأريخ النشر: 25 March 2022

وقال المستشار الألماني في كلمة له من العاصمة البلجيكية بروكسل: "ندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار، واتفقنا على زيادة إجراءات الدعم الإنسانية لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "على الدول السبع الالتزام باستقبال لاجئي الحرب التي أثرت على أسعار المواد الخام وتوفرها ولا سيما الطاقة".

وأضاف المستشار الألماني قائلا أن "حرب روسيا تؤثر على إمدادات الغذاء العالمية، وندعو الرئيس الروسي للموافقة على وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا.

وتابع: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا إذا دعت الضرورة، ونلمس جميعا آثار الحرب على أسعار الغذاء والطاقة، ونرى أن العقوبات الحالية المفروضة على روسيا فعالة للغاية".

وأكد شولتس أنه "لن يتم إدراج واردات الطاقة في حزمة العقوبات الغربية على روسيا".

وكان قد أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، أن الحلف "سيزود أوكرانيا معدات حماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من هذه التهديدات".

وقال ستولتنبرغ في ختام قمة استثنائية لقادة الحلف إن "الحلفاء قلقون من احتمال استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا بعد الغزو الروسي واتفقوا على تزويد تجهيزات لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
زعماء مجموعة الـ 7 يحذرون روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيماوية أو نووية
المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة تراوح مكانها لصالح تصاعد الاجراءات العقابية ضد روسيا
تساقط نادر للثلوج في المملكة الاردنية بهذه الفترة من العام
وزير الدفاع: دول التحالف لن تكون بمنأى عن اليد الطولى للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير
حركة الشعب تفتتح مؤتمرها الثاني وتأكيد على التمسك بالمسار الديمقراطي
البنك الدولي يقول إنه مستعد لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب
100 ألف جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول حلف شمال الأطلسي
الاسرى يعلقون اضرابهم عن الطعام بعد تراجع الاحتلال عن اجراءاته بحقهم
ماكرون يعلن العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ويتوعد بتعزيز القوات الفرنسية في دول البلطيق
محافظتا إب وريمة تحييان اليوم الوطني للصمود وسط حضور شعبي ورسمي
آلاف العوائل في غزة تواجه الفقر بعد توقف السلطة عن دعمها
جونسون: لا أحد في حلف الناتو يتحدث عن مواجهة عسكرية مع روسيا
ائتلاف حقوقي يقول إن منسوب التضييق على حرية التعبير ارتفع في البلاد
رئيس مركز الخيام: المعتقلون هم عنوان التحرير والإستقلال وجنود تحرير فلسطين
الملك عبدالله يبحث مع عدد من رؤساء الدول التنسيق في مكافحة الإرهاب
تطور مفهوم الردع اليمني
انفوغراف: التأثير الإقليمي للحرب على اليمن
طهران ما زالت مستعدة للمضي قدماً في استحداث معملين للكهرباء في لبنان
مدبولي يطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة
إغلاق باب المندب زلــزال اســتراتــيــجـي دولــي
طلبة وأساتذة جامعة تشرين ينظمون وقفة تضامنية مع روسيا
برلين تعلن عن إرسال المزيد من صواريخ ستريلا إلى أوكرانيا
ارتفاع عدد المؤسسات والمنشآت المنخرطة في تكريس الحوكمة
زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين
جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب ونؤكد استمرار الحوارات البناءة لاستكمال الاستحقاقات المقبلة
تظاهرات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني
الكرملين: بوتين يبحث مع شولتس الوضع في أوكرانيا ومسار المفاوضات الروسية الأوكرانية
زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم
الكاظمي يوجه بتلبية متطلبات واحتياجات عائلة مدير بلدية كربلاء السابق
ستولتنبرغ: سنتخذ مزيدا من القرارات في قمة الحلف غدا وعلينا استعادة قوة الردع مجددا