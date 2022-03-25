وزارة الداخلية تطالب بتوزيع عادل للاجئين الأوكرانيين على أوروبا

طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بضرورة توزيع عادل للاجئين الأوكرانيين في الإتحاد الأوروبي، رافضة في الوقت نفسه مطالب بتحسين التنسيق عبر الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزيرة اليوم الخميس، "منذ اليوم الأول للحرب، ننسق استقبال ورعاية اللاجئين بشكل وثيق للغاية مع الولايات الألمانية"، مضيفة أن "المستشار أولاف شولتس ناقش يوم الخميس الماضي الموضوع مرة أخرى مع رؤساء حكومات الولايات".

ولفتت إلى أن دورات الاندماج واللغة مفتوحة بالفعل، كما أن الرعاية الطبية متوفرة والوصول إلى سوق العمل ممكن، مضيفة، "نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه خلال تدفقات اللاجئين السابقة".

وذكرت فيزر أن ضمان توزيع عادل للاجئين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي له الآن أولوية مطلقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود تضامن في استقبال اللاجئين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الأمر يجب أن "يُنفذ من قبل الجميع معا".

وأوضحت أنها تطالب بذلك مع فرنسا وبولندا وستتشاور في الأمر مرة أخرى مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون إيلفا يوهانسون.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أعلنت أنه تم تسجيل ما يقرب من 239 ألف لاجئ من أوكرانيا في ألمانيا حتى الآن، ونقلت الشرطة الاتحادية عن الوزارة قولها إن 238932 شخصاً معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن وصلوا من أوكرانيا حتى يوم أمس الأربعاء.

المصدر:يونيوز