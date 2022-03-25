ندوة في غزة تؤكد ضرورة توظيف عنصرية إعلام الغرب في الحرب الروسية بخطاب فلسطيني موحد

أوصى محللون سياسيون ومختصون فلسطينيون اليوم الخميس، بضرورة توظيف عنصرية الإعلام الغربي وازداوجية التعامل في الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل خلق خطاب إعلامي فلسطيني يخدم القضية الفلسطينية، باستثمار كافة الأدوات والوسائل.

جاء ذلك، خلال ندوة إعلامية بعنوان "الحرب الروسية الأوكرانية تفضح عنصرية الإعلام الغربي اتجاه فلسطين" نظمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بغزة اليوم الخميس.

ودعا هؤلاء، إلى فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بخطاب إعلامي ورسمي للعرب والمسلمين والعالم أجمع ينصر القضية الفلسطينية، ويفضح ممارسات الاحتلال، ضمن خطة إعلامية موجهة ضد الاحتلال.

من جهته، قال المحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن الأزمة الروسية الأوكرانية فضحت العالم أجمع، ولن يكون العالم الآن كما كان قبل الحرب، لافتاً إلى أن اجتماع الثلاثي المصري الإسرائيلي الإماراتي يدلل أن الوضع سيء ومقبلون على أسوأ.

وأوضح إبراهيم، أن هناك تغييرات مهمة، فما زالت أوروبا تطالب بتغيير المنهج الفلسطيني، وتعبر أوروبا جزء أصيل من الاستعمار، معتبراً أن الخطاب الفلسطيني السياسي يجب أن يكون موحد ليس فقط الإعلامي، والتركيز على الفضائح العنصرية حيال الفلسطينيين.

المصدر:يونيوز