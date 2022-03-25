الأمم المتحدة: حرمان فتيات أفغانستان من التعليم يعرّض مستقبل البلاد للخطر

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن إحباطه وخيبة أمله العميقة بسبب الإخفاق في الالتزام بإعادة فتح المدارس لجميع الفتيات في أفغانستان.

وفي بيان رسمي صدر أمس الأربعاء، أعلن أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تشارك "بنات المدارس الثانوية العامة ونساء أفغانستان الشعور بالإحباط وخيبة الأمل العميقة، عقب منعهن - بعد ستة أشهر من الترقب - من العودة إلى المدرسة اليوم".

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، إن باشيليت أكدت أن عدم الالتزام بتعهدات إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات في أفغانستان مخيب للآمال ويضرّ بالبلاد.

واضافت شامداساني: الحرمان من التعليم ينتهك حقوق الإنسان للنساء والفتيات – بالإضافة إلى حقهن المتساوي في التعليم، فإنه يتركهن أكثر عرضة للعنف والفقر والاستغلال.

وتابعت قائلةً نقلًا عن باشيليت: "يشكل هذا مصدر قلق بالغ في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى التغلب على أزمات متقاطعة متعددة."

وأشارت باشيليت بحسب شامداساني إلى أن تجريد نصف سكان أفغانستان من القوة يؤدي إلى نتائج عكسية وغير عادلة، كما أن تمييز هيكليا مثل هذا يضرّ بشدة بآفاق التعافي والتنمية في البلاد في المستقبل.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "أكدت النساء اللواتي قابلتهن خلال زيارتي إلى كابول أنهن بحاجة إلى التحدث إلى طالبان بأنفسهن، وأن لديهن معلومات وحلولا وقدرة على المساعدة في رسم طريقة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في أفغانستان."

وأكدت أنه "يوجد إصرار لدى النساء والفتيات على الحصول على المساواة في الحق في التعليم الجيد في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي وقد انتظرن إعادة فتح المدارس اليوم".

كما دعت باشيليت بحسب البيان الذي تلته عنها شامداساني، "سلطات الأمر الواقع إلى احترام حقوق جميع الفتيات في التعليم وفتح المدارس لجميع الطلاب دون تمييز أو مزيد من التأخير".

وأشارت إلى أن "فشل سلطات الأمر الواقع في الالتزام بتعهداتها بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس – على الرغم من الالتزامات المتكررة تجاه تعليم الفتيات، بما في ذلك خلال زيارتها إلى كابول قبل أسبوعين – يضر بأفغانستان."

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه الشديد على إعلان سلطات طالبان تعليق تعليم الفتيات من الصف السادس حتى إشعار آخر. وحث طالبان، على فتح المدارس لجميع الطلاب دون مزيد من التأخير.

وقال غوتيريش في بيان: "كان بداية العام الدراسي الجديد متوقعا من قبل جميع الطلاب، فتيات وفتيان، وأولياء الأمور والأسر." وأشار إلى أن "فشل سلطات الأمر الواقع في إعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس، على الرغم من الالتزامات المتكررة، هو خيبة أمل عميقة وأمر مدمر للغاية لأفغانستان".

وأضاف أن "الحرمان من التعليم لا ينتهك الحقوق المتساوية للنساء والفتيات في الحصول على التعليم فحسب، بل إنه يعرّض مستقبل البلاد للخطر أيضا في ضوء المساهمات الهائلة من النساء والفتيات الأفغانيات".

المصدر:يونيوز