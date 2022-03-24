المتحف الوطني يستضيف ندوة "عمان.. جنة علماء الآثار"

أقام المتحف الوطني في سلطنة عمان ندوة "عُمان.. جنة علماء الآثار"، تزامنا مع فعاليات النسخة الرابعة من "الأسبوع الفرنسي".

الندوة سلطت الضوء على أبرز الاكتشافات التي حققتها الفرق البحثية الفرنسية العُمانية، والمنشورات العلمية وأنشطة المتاحف المتعلقة بها، وتطوّر الأبحاث وضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية والاكتشافات في سلطنة عمان.

وتضمنت الندوة ست أوراق عمل بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها، فقد ركزت ورقة العمل الأولى على الأطلس التاريخي للشرق الأدنى القديم، والثانية تطرقت إلى التعاون العُماني – الفرنسي في البحث الأثري بسلطنة عُمان.

وتناولت ورقة العمل الثالثة عمل البعثة الأثرية الفرنسية في وسط عُمان: "منطقة بسيا"، لعاملة الآثار لماتيلد جين، وتطرقت الورقة الرابعة إلى ما خرجت به بعثة خور جراما الأثرية، الخاصة باكتشاف ثقافة ما قبل التاريخ الجديد في عُمان.

وحملت الورقة الخامسة عنوان "من ماجان إلى مملكة عُمان (القرن الثالث قبل الميلاد- القرن الثالث ميلادي)". واختتمت الندوة بورقة عمل حول "جهود سلطنة عُمان للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية على المواقع التراثية -إعصار شاهين نموذجاً".

المصدر:يونيوز