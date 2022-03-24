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المبعوث الصيني: ندعم الانتقال الديمقراطي وتغليب المصلحة الوطنية

بحث المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون، مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، سبل تعزيز التعاون والصداقة بين الجانبين.
رمز الخبر: ۶۴۷۹۸
تأريخ النشر: 24 March 2022

وأكد المبعوث الصيني حرص بكين على تطوير وترقية العلاقات الثنائية بوصفها علاقات إستراتيجية بعيدة المدى، وشدد على دعم بلاده للإنتقال الديمقراطي وضرورة إجراء حوار سوداني سوداني وتغليب المصلحة الوطنية، لافتا الى أن الشعب السوداني لديه الحكمة والقدرة لحل وإدارة أزماته الداخلية.

وأعرب جيون عن أمله في إستباب الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، وناشد المجتمع الدولي بضرورة دعم عملية الإنتقال السياسي ولعب دور إيجابي يحقق الاهداف المنشودة ويحفظ الأمن والاستقرار في السودان.

وبدوره، اشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالجهود المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الصين في دعم الفترة الإنتقالية، وحرصها علي تقوية وتطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين.

وأكد البرهان على أهمية تعزيز وتطوير المصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين، مثمنا دور الحكومة الصينية في تقديم اللقاحات والاجهزة لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر:يونيوز

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