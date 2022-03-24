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زاخاروفا: عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن للموظفين المطرودين

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عدد الدبلوماسيين الروس في بولندا أقل من العدد المعلن لموظفي البعثات الدبلوماسية المطرودين الذي صرحت عنه وارسو.
رمز الخبر: ۶۴۷۹۵
تأريخ النشر: 24 March 2022

واضافت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الاربعاء: "بصراحة، لا نفهم حتى من أين جاء هذا الرقم، بالنظر إلى أنه أعلى إلى حد ما من عدد الدبلوماسيين الروس في وارسو".

واتهمت وكالة الأمن الداخلي البولندية، 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس، وطالبت بطردهم خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزير المنسق لأجهزة المخابرات البولندية، ستانيسلاف زارين، اليوم الأربعاء إن "وكالة الأمن الداخلي قامت بتجميع قائمة تضم 45 شخصًا تم التعرف عليهم يعملون في بولندا تحت ما يسمى بغطاء دبلوماسي. وهؤلاء هم الأفراد الذين يعملون بموجب وضع دبلوماسي، لكنهم يقومون بالفعل بأنشطة استخباراتية ضد بولندا".

المصدر:يونيوز

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