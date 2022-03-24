البرهان يؤكد للمبعوث الصيني حرصه على الحوار بين كافة المكونات للخروج من الأزمة الراهنة

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بالجهود التي تبذلها الصين في دعم المجلس الانتقالي وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعتها للأحداث والتطورات عن كثب، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين السودان والصين بوصفها شريك إستراتيجي.

وأكد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم الأربعاء، المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيو، أهمية تعزيز وتطوير المصالح المشتركة بما يحقق تطلعات شعبي البلدين، مثمنا دور الحكومة الصينية في تقديم اللقاحات والاجهزة لمكافحة فيروس كورونا.

وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الصيني على الأحداث والتطورات الراهنة في البلاد مؤكدا حرصهم التام على خلق أجواء مناسبة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية محددة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، لافتا إلى سعيهم الجاد لإستكمال هياكل ومؤسسات التحول الديمقراطي المنشود وصولاً لإنتخابات حره ونزيهة.

من جانبه أوضح المبعوث الصيني لشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون في تصريح صحفي أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والصداقة في العهد الجديد، مؤكدا حرص الصين علي تطوير العلاقات الثنائية بوصفها علاقات إستراتيجية بعيدة المدى.

وأكد جيون دعم بلاده للإنتقال الديمقراطي وضرورة إجراء حوار سوداني سوداني وتغليب المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الشعب السوداني لديه الحكمة والقدرة لحل وإدارة أزماته الداخلية، معربًا عن أمله في إستباب الأمن والإستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وناشد المبعوث الصيني المجتمع الدولي بضرورة دعم عملية الإنتقال السياسي ولعب دور إيجابي يحقق الاهداف المنشودة ويحفظ الأمن والاستقرار في السودان.

المصدر:يونيوز