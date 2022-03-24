الكتل السياسية تحشد قبل جلسة السبت النيابية لجمع غالبية الثلثين

ويتبنى التحالفُ الثلاثيُ المكونُ من الكتلةِ الصدريةِ والحزبِ الديمقراطي وتحالفِ السيادة، الدعوةَ لعدمِ تعطيلِ البرلمان، فيما تعملُ القوى المناهضة، ومن بينِها قوىً سياسيةٌ من مختلِفِ المكونات، على جمعِ 110 نواب، لكسرِ نصابِ الجلسة، على أملِ التوصلِ لاتفاقٍ سياسي.

وقال النائب عن حركة امتداد حميد الشبلاوي، إن المستقلين سيحضرون جلسة السبت التزاماً بالمدد القانونية والدستورية، في حين أعلن النائب عن الإطار التنسيقي ضرغام المالكي أنه لا يوجد اعتراض على الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية.

هذا وتأمل بعض القوى بالتوصل لاتفاق سياسي قبل موعد انتخاب رئيس الجمهورية.

المصدر:يونيوز