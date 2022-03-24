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زيلينسكي يعرض على باريس أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فرنسا إلى مساعدة أوكرانيا وليس تمويل الحرب عليها.
رمز الخبر: ۶۴۷۸۸
تأريخ النشر: 24 March 2022

زيلينسكي وأثناء كلمة له ألقاها أمام البرلمان الفرنسي عبر الفيديو، اليوم الأربعاء، عرض على فرنسا أن تصبح واحدة من ضامني الأمن في أوكرانيا والعالم.

قال زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى ضمانات بأن الأمن لن يتزعزع ، وأنه ولن تكون هناك حرب فعلاً، وبشكل عام، ستكون الحروب مستحيلة، إننا ننشئ نظام ضمانات، ونظامًا أمنيًا جديدًا ، أعتقد أنه سيكون لفرنسا دورا قياديًا فيه".

كما وطالب زيلينسكي بالوقوف دقيقة صمت حداداً على "آلاف القتلى الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم نتيجة للغزو الروسي".

ودعا البرلمان الفرنسي إلى المساعدة في "التسلح وإعداد حزمة أخرى من العقوبات، وعدم تمويل الحرب على أوكرانيا من خلال الشركات الفرنسية".

وقال زيلينسكي: "يجب على الشركات الفرنسية مغادرة روسيا والتوقف عن رعاية الحرب الخاصة بها، يجب أن تتوقف عن تمويل قتل الأطفال والنساء والاغتصاب، القيم تساوي أكثر من الفوائد".

وأضاف: "نتوقع منكم، أي من فرنسا، أن تكونوا قادرين على إجبار روسيا أن تسعى إلى السلام، نتوقع استعادة وحدة الأراضي، ويمكننا معا القيام بذلك، إذا كان هناك متشككون بين الحاضرين، فلدى شعبكم كامل الثقة".

وتابع الرئيس الأوكراني "إن المفاوضات التي جرت في نسق نورماندي، والتي شاركت فيها فرنسا، كانت بمثابة، السمة من الهواء النقي، وبصيص الأمل".

وأردف زيلينسكي بالقول: "لكن في 24 شباط/فبراير، يوم الغزو الروسي، أعاق كل هذه الجهود ومفهوم الحوار ذاته بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

المصدر:يونيوز

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