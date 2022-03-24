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مركز حقوقي: ضحايا قصف التحالف السعودي خلال 7 اعوام بلغ ما يقارب 50 ألف بين شهيد وجريح

أعلن مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية أن عدد الشهداء من المدنيين جراء القصف المباشر للتحالف السعودي خلال 7 أعوام من الحرب على اليمن بلغ 46262 بين شهيد وجريح..
رمز الخبر: ۶۴۷۷۸
تأريخ النشر: 24 March 2022

أعلن مركز "عين الإنسانية" للحقوق والتنمية أن عدد الشهداء من المدنيين جراء القصف المباشر للتحالف السعودي خلال 7 أعوام من الحرب على اليمن بلغ 46262 بين شهيد وجريح، بينهم  17734 شهيداً، منهم 4017 طفلاً و2434 امرأة و11283 رجلاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 28528 جريحاً، بينهم 4586 طفلاً و2911 أمرأة و21032 رجلاً. 

وأشار المركز، في مؤتمر صحفي، إلى أن التحالف السعودي "دمّر حوالى 12 ألف بنية تحتية، من بينها 15 مطاراً، و16 ميناء، و340 محطة ومولداً كهربائياً، و2091 منشأة حكومية، و6734 طريقاً وجسراً، و609 شبكة ومحطّة اتصال، و2799 خزاناً وشبكة مياه".

ولفت إلى أن "عدد المنشآت الخدميّة المدمّرة بلغ حوالى 600 ألف منشأة، من بينها 590 ألف منزل، و182 جامعة، و1612 مسجداً، و410 مستشفى ومرفق صحي، و1214 مدرسة ومعهداً، و139 ملعباً، و253 موقعاً أثرياً، و9721 حقلاً زراعاً ".

وأشار المركز إلى أن حرب التحالف السعودي التي انطلقت في أواخر آذار/مارس 2015 "دمّرت حوالى 26 ألف منشأة اقتصادية، منها 404 مصانع، و378 ناقلة وقود، و11 ألف منشأة تجارية، 9770 وسيلة نقل، و999 مخزنَ غذاء، و416 محطة وقود، و696 سوقاً ومجمعاً تجارياً، و433 مزرعة للدجاج والمواشي، و482 قارب صيد، و965 شاحنة غذاء، ما كلّف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والفقر".

المصدر:يونيوز

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