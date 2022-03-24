طالبان تأمر بإغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد قرار إعادة فتحها

إتخذت حكومة حركة طالبان في أفغانستان قرارًا مفاجئًا نصّ على إعادة إغلاق مدارس الفتيات الثانوية.

وقال مسؤول في الحركة، اليوم الأربعاء، إن طالبان "قررت عدم فتح المؤسسات التعليمية للفتيات بعد الصف السادس في قرار مفاجئ".

وجاء القرار بينما كانت تستعد أفغانستان، اليوم الأربعاء لبدء اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وفي أعقاب إصدار وزارة التعليم بيانًا، في وقت سابق الأسبوع الجاري، دعت فيه جميع الطلاب، على اختلاف جنسهم، للحضور إلى المدارس.

وإتخذت الحركة قرارها بمنع فتح مدارس الفتيات الثانوية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حسب المصدر ذاته.

وكان قرار طالبان بالسماح للفتيات باستكمال تعليمهن قد حظي بإشادة دولية بينما تحاول الحركة طمأنة المجتمع الدولي لأوضاع حقوق الإنسان والفتيات في أفغانستان بعدما سيطرت على الحكم في أغسطس/ آب الماضي.

غير أن قرار اليوم بإعادة الاغلاق ربما سيعيد ويعزز المخاوف الدولية من سياسات الحركة التي لم تحظ[َ حتى الآن باعتراف دولي.

ولم توضح طالبان حتى صباح الأربعاء، دوافع اتخاذها قرار منع إعادة فتح مدارس الفتيات الثانوية.

المصدر:يونيوز