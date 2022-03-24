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بيسكوف: روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلّا إذا واجهت تهديداً وجودياً

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في حديث مع شبكة "سي إن إن" الامريكية، أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسير بدقة، وفقاً للخطط والأهداف المحددة مسبقاً"، وأنّ روسيا لن تستخدم السلاح النووي إلاّ إذا واجهت "تهديداً وجودياً".
رمز الخبر: ۶۴۷۵۶
تأريخ النشر: 23 March 2022

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تسير بشكل واضح وفقًا للخطط والمهام المحددة مسبقا.

وفي حديث مع شبكة "سي إن إن"، امس الثلاثاء، شدد بيسكوف على أنه "منذ البداية، لم يعتقد أي أحد أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستستغرق يومين".

وأضاف بيسكوف أن "احتلال أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة"، موضحًا أن الهدف الرئيسي لعمليات الجيش الروسي في ماريوبول هو "تطهير المدينة من الوحدات القومية المتطرفة" الأوكرانية.

وبشأن احتمالية استخدام الأسلحة النووية، أكد بيسكوف أن "مفهوم الأمن القومي لروسيا ينص على استخدام الأسلحة النووية فقط في حالة وجود تهديد لوجودها".

وأردف بيسكوف: "لدينا مفهوم للمحافظة على أمننا. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك، إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقاً لمفهومنا".

جاء ذلك في معرض إجابة بيسكوف عن سؤال مراسلة شبكة "سي أن أن"، والتي طلبت منه أن يوضح إذا كان "واثقاً" أو "مقتنعاً" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم السلاح النووي.

ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ28، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار الغرب بإمداد كييف بالسلاح والمال وتوسيع عقوباته ضد موسكو.

المصدر:يونيوز

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