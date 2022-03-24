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الجيش يواصل تقدمه في اوكرانيا ويعلن تدمير ترسانة أسلحة أوكرانية بصواريخ أُطلقت من البحر

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية قامت منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بتدمير 184 طائرة ومروحية أوكرانية، و246 طائرة مسيرة.
رمز الخبر: ۶۴۷۳۳
تأريخ النشر: 23 March 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة "أورجيف" غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.

وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن "وحدات القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير وحدات اللواء 54 الميكانيكي المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقاتلون الآن للسيطرة على قرية "نوفوميخايلوفكا".

وأضاف: "كذلك فقد قامت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد انتهائها من تمشيط قرية "فيرخنيتوريتسكويه"، بملاحقة فلول اللواء 25 الأوكراني المحمولة جوا، وسيطرت على محطة السكك الحديدية "نوفوباخموتوفكا".

وتابع: "تم تدمير 3 دبابات ومركبتي قتال مشاة ومدفعي هاون و5 مركبات للطرق الوعرة، خلال ليلة أمس".

واردف: "قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفًا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا في الـ 24 ساعة الماضية من بينها: قاذفتان وعربة نقل وتحميل ومنظومة الصواريخ التكتيكية "توتشكا يو" في المنطقة الصناعية شمالا على أطراف العاصمة كييف، و8 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، من بينها 6 أنظمة من طراز "بوك" ومنظومة من طراز "إس-300"، ومركبة قتالية واحدة من طراز "زد آر كيه – النحلة"، و10 مواقع قيادة، 8 مدافع ميدانية، بالإضافة إلى 3 محطات استطلاع مدفعية من إنتاج دول حلف "الناتو".

وأعلن أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في الـ 24 ساعة الماضية: طائرة من طراز "سو-24" في منطقة مدينة "إيزيوم"، و16 طائرة أوكرانية بدون طيار بما في ذلك 3 طائرات من طراز "بيرقدار تي بي-2" في مناطق قرى "روجين" و"كاراشيف" و"مكسيم غوركي، ودمرت المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال الضربات الليلية 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون".

وأحصى كوناشينكوف حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة، وجاءت كما يلي: 184 طائرة ومروحية ،246 طائرة بدون طيار، 189 منظومة صاروخية مضادة للطائرات، 1558 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة، 156 قاذفة صواريخ متعددة، 624 مدفعية ميدانية وهاون، و1354 وحدات خاصة من المركبات العسكرية.

هذا وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 28 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز

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