زيلينسكي: مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية لم تعد موجودة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية لم تعد موجودة، وذلك وسط قصف روسي مكثف".

وقال زيلينسكي في خطاب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء،، إن "حوالي 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول".

وأضاف: "حتى اليوم، هناك حوالي 100 ألف شخص في المدينة. في ظروف غير إنسانية. يقعون تحت حصار كامل، لا يوجد لديهم طعام ولا ماء ولا دواء، إنهم تحت القصف المستمر وتحت الضرب المتواصل".

وتابع قائلاً: "جهود إنقاذ المدنيين هناك عبر الممرات الإنسانية تعطلت بسبب القصف أو الإرهاب المتعمد".

وأردف زيلينسكي إن روسيا استولت على قافلة إنسانية يوم الثلاثاء، مشيرًا الى أن موظفين في الحكومة الأوكرانية وسائق حافلتهم تم أسرهم. ويقول إنه "بالرغم من كل الصعوبات، تم إنقاذ 7026 من سكان ماريوبول" خرجوا بالفعل من المدينة يوم الثلاثاء.

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 28 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز