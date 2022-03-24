أمير عبداللهيان لـ"نظيره القطري": إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في فيينا

بدوره ثمن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في محادثات فيينا، مؤكدا ضرورة السعي لتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق.

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي في فيينا.

وتبادل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وجهات النظر حول آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية ومحادثات فيينا.

وأعتبر الجانبان المشاورات المستمرة بين البلدين لمتابعة وتيرة تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية " أمراً مهماً".

وبشأن محادثات فيينا، أكد أمير عبد اللهيان، في هذا الاتصال الهاتفي، على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماماً لتحقيق اتفاق جيد وقوي ومستدام.

بدوره ثمن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في محادثات فيينا، مؤكدا ضرورة السعي لتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق.