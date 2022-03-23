افتتاح معرض فلسطين الدولي لرسوم الكاريكتير بمشاركة رسامين من 36 دولة

افتتح في بغداد معرض فلسطين الدولي لرسوم الكاريكتير بمشاركة رسامين من 36 دولة، حيث سيستمر المعرض ليومين.

وشارك في المعرض 130 رساما من مختلف دول العالم، وعرض الرسامون لوحاتهم التي مثلت صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بوطنه ودور المقاومة وبطولاتها في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي الذي يحاول محو التراث الفلسطيني وتغير المعالم الفلسطينية التي تمثل حضارة الشعب الفلسطيني وتاريخه الحافل بالجهاد.

ويأتي هذا المعرض دعما للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الإسرائيلي.

وأكّد الرسامون المشاركون في المعرض أنّ المعرض نجح في إيصال رسالة مهمة تحمل القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى وأن هناك جانب آخر من المعرض هو الجانب التقني حيث تمّ الرسم بطرق حديثة.

المصدر:يونيوز