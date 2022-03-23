النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۴مشاهدات
‍ پ

محافظ البنك المركزي يكشف عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه ويؤكد: السعر شهد تصحيحًا

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه المصري. وقال ان التضخم في مصر مستورد من الخارج وهو ليس نتيجة اي شيء في السياسات الحالية في مصر، موضحا ان سعر الجنيه المصري شهد تصحيحًا.
رمز الخبر: ۶۴۶۸۰
تأريخ النشر: 22 March 2022

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه المصري.

وفي مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس الاثنين، رأى عامر أن القرارات الاقتصادية التي صدرت اليوم، هي "قرارات جيدة، وأن ردود الأفعال العالمية على تلك القرارات كانت إيجابية للغاية".

وأشار عامر إلى أن "الهدف من القرارات، المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل توفير احتياجاتنا".

وقال: "فوجئنا بالأزمة الأوكرانية التي كانت ضربة للعالم كله، وطبعا أثرت على مصر لأننا جزء من العالم"، لافتا إلى أن "مصر قامت بدور متميز في فترة جائحة كورونا، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، واستطعنا الدفاع على مقدرات الأفراد، كأفراد ومؤسسات، وميزان المدفوعات، ومعدلات تنمية، والمهم الحفاظ على مستويات الأسعار".

وتابع محافظ البنك المركزي: "إن إجراءات الإصلاح التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة لمصر من استثمار أجنبي إلى البورصة المصرية إلى تحويلات المصريين التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار بعد أن كانت 14 مليار دولار".

وأكمل: "مصر أصبح لها سمعة في الأسواق الدولية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق الموارد لمعيشة المجتمع والمشروعات القومية"، مؤكدا أن "التضخم في مصر مستورد، وليس نتيجة أي زيادة في الأسعار داخل البلاد".

وأمس الاثنين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستوى تاريخي، وكسر حاجز الـ18 جنيه، حيث بلغ سعر الدولار 18.10 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيس الوزراء يستقبل ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر
الحكومة تعلن تجميد أصول رجال أعمال روس بأكثر من 800 مليون يورو
الأمن القومي: زمن الاعتداء الاسرائيلي من دون رد انتهى
اضراب لعمال البريد في تونس وسط تذمر من المواطنين
تونس تشارك في اجتماع مبادرة موناكو للمناخ
الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة تقيم مجلس عزاء على أرواح شهداء القطيف
الجهاد: عملية النقب عبرت عن الأصالة الفلسطينية ووحده القضية
الرباط وفيينا تبحثان تعزيز آليات التعاون القضائي
مجلس النواب يناقش توسعة المقاعد الدراسية بحضور وزير التعليم
زيلينسكي يطالب اليابان بزيادة ضغوط العقوبات على روسيا
شركة "إيكزوتك" تصنع روبوتات لتسلق الرفوف من أجل تحسين الكفاءة
هيئة تنظيم الطيران المدني تطلق عملية لفحص الطائرات لضمان السلامة المطلقة للرحلات
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية بـ 8 صواريخ "كاليبر" عالية الدقة
زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر يضرب سواحل البلاد
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مستعد للتباحث مع بوتين.. وحلول الوسط المحتملة يجب طرحها على الاستفتاء بأوكرانيا
بايدن: لا نمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا وبوتين فشل في تقسيم الناتو
لا ناجين بعد العثور على حطام الطائرة التي تحطمت جنوب البلاد
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي ويبحثان العلاقات الثنائية
القوات الروسية توسع هجومها في مدينة ماريوبول جنوباً وتكثف من ضرباتها على المراكز العسكرية
اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة السابعة لاجتماعاتها
ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وعلى واشنطن التوقف عن التصعيد
18 عامًا على استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين
الأمم المتحدة: حوالي ربع سكان أوكرانيا أجبروا على الفرار في أقل من شهر واحد
السلطات الاسترالية تعيد الى الهند 29 قطعة أثرية بينها ست قطع للعبادات الهندوسية
طوكيو تعرب عن غضبها بسبب إنهاء روسيا المفاوضات بشأن جزر الكوريل
تعرف على سفرة السينات السبعة التقليدية للإيرانيين في عيد النوروز
محادثات غير معلنة بين القوى السياسية قبل جلسة البرلمان السبت المقبل
حظر فيسبوك وانستغرام في موسكو بتهمة القيام بـ"أنشطة متطرفة"
نواب مستقلون يؤكدون توجههم للبرلمان السبت المقبل لانتخاب الرئيس
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان