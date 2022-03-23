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أمير عبداللهيان: بشأن محادثات فيينا نحن نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق

هنأ وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان نظيره العراقي فؤاد حسين بمناسبة عيد النوروز، وناقش معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۶۷۸
تأريخ النشر: 22 March 2022

وخلال اتصال هاتفي، أوضح وزير الخارجية الايراني لنظيره العراقي، أثناء استعراضه لمختلف مجالات العلاقات المتبادلة، وخاصة في مجال العلاقات الثنائية، أوضح وجهة نظر بلاده بشأن تأخر عقد مرحلة جديدة من المحادثات بين إيران والسعودية.

كما ناقش وزيرا خارجية إيران والعراق آخر التطورات المتعلقة بمحادثات فيينا، فضلاً عن التطورات في أوكرانيا.

وبشأن محادثات فيينا حول رفع العقوبات عن طهران، أكد أمير عبد اللهيان: "نحن نقترب من المرحلة النهائية للاتفاق".

وأضاف عبد اللهيان "في القضايا الرئيسية القليلة المتبقية، قدمنا مبادرات إلى الولايات المتحدة من خلال منسق الاتحاد الأوروبي، الأمر متروك الآن للجانب الأمريكي لإظهار حسن نيته في العمل، نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق جيد وقوي".

المصدر:يونيوز

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