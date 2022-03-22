أردوغان: تركيا قادرة على صناعة قمرها الصناعي وتجهيز برمجياتها وتصميم مركباتها الباليستية

كلمة خلال مشاركته في منتدى الميتافيرس الذي نظمه حزب العدالة والتنمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المرحلة المقبلة في بلاده ستشهد حملة الرقمنة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن المرحلة المقبلة في بلاده ستشهد حملة الرقمنة.

وأوضح أردوغان في كلمته خلال مشاركته في منتدى الميتافيرس الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بمقره الرئيسي في العاصمة أنقرة، أن تركيا باتت قادرة على صناعة قمرها الصناعي الخاص وتجهيز برمجياتها وتصميم مركباتها الباليستية.

وأضاف"إن لم تستطع صناعة طائراتك المسيرة بنفسك فستبقى عرضة لخطر العبودية". وأشار إلى أن إمكانات تركيا تكفي لإنشاء "وادي سيليكون" خاص بها.

وتابع أردوغان قائلا: "نظرًا لتزايد الاقتصاد الرقمي والثقافة الرقمية حول العالم، لا يمكن حل المشكلات القائمة دون إنشاء نظام رقمي تقبله جميع البلدان".

وأوضح الرئيس التركي أن العالم يتجه نحو حقبة جديدة مبنية على التقنيات الرقمية.

وأردف: ""بالإضافة إلى إنشاء البنية التحتية للتكنولوجيا، نريد ضمان إنتاج المحتوى وإنشاء المنصات التي يمكن استخدامها من قبلنا أولا، ومن ثم من قبل العالم بأسره".

المصدر:يونيوز