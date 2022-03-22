للبنان مكانة خاصة باهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه

استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الاثنين، الرئيس اللبناني ميشال عون، واعلن ان "للبنان مكانة خاصة في صلاتي واهتماماتي وسأزوره لإعادة إحياء الرجاء فيه"، فيما قال الرئيس عون للبابا: لا نريد للبنان ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه ليس متروكا لقدره.

اكد بابا الفاتيكان فرنسيس خلال استقباله الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ قبل ظهر اليوم الاثنين في الفاتيكان، ان للبنان مكانة خاصة في صلاته وهو في صلب اهتماماته، على الرغم من الوضع الدولي المتأزم على أكثر من صعيد، كما أنه لا يغيب عن اهتمامات الكرسي الرسولي.

وإذ اشار البابا فرنسيس الى انّه مطلع بأسى على ما آلت اليه الاوضاع الافتصادية والاجتماعية الصعبة فيه، فإنّه شدد على ان "لبنان، بجميع ابنائه، المسيحيين والمسلمين، لا يجب ان يتخلى عن قيم الاصالة القائمة على الاحترام. وتعتبر انه من الواجب الحفاظ على الحضور المسيحي في الشرق، كما من الواجب الحفاظ على العيش معا في لبنان، وهي صيغة جعلت منه رسالة."

واكد بابا الفاتيكان انه يسعى مع الجميع في العالم من اجل الحفاظ على هذا الوطن، الذي لطالما اعتبره الكرسي الرسولي رسالة ونموذجا.

وابلغ البابا الرئيس عون اصراره أكثر من أي وقت مضى، كما عبّر عن ذلك تكرارا، على أن يزور لبنان لأعادة إحياء الرجاء فيه، مضيفا: "في وقت قريب سأزور لبنان. هذا قرار اتخذته، ذلك ان لبنان يبقى على الرغم من اي شيء نموذجا للعالم."

بدوره، شكر الرئيس عون ​البابا​ على استقباله، لا سيما في هذا الظرف الدقيق على المستوى الدولي عموما والاوروبي خصوصا، نتيجة تداعيات الحرب في اوكرانيا.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، فقد شكر الرئيس عون البابا "على محبته الكبيرة ل​لبنان​ والتي أظهرها في أكثر من مناسبة لا سيما من خلال تخصيص يوم كامل للصلاة والتفكير من أجل لبنان في الكرسي الرسولي يوم الاول من تموز الماضي، وايفاده كلا من امين سر الدولة الكاردينال بييترو بارولين وامين سر العلاقات بين الدول المونسنيور بول-ريتشارد غالاغير في اقل من سنة الى لبنان للوقوف الى جانب شعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها."

واكد عون ان "اللبنانيين يحفظون لقداسة البابا بأطيب عبارات العرفان والتقدير مواكبته أحوال لبنان، وتضامنه مع شعبه خلال سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها. وهم لا ينسون المساعدات العينية والنقدية التي قدمها الكرسي الرسولي مباشرة او عبر المؤسسات والجمعيات الكنسية لهم، ولا سيما الى فئة الطلاب منهم".

وإذ شدد ​الرئيس عون​ على "اهمية الاهتمام الذي يوليه قداسته في متابعتهوالكرسي الرسولي لكل ما يساعد على تعزيز الاستقرار في لبنان، وتمكينه من استعادة لعب دوره في محيطه والعالم"، فإنّه اعتبر انّ "لبنان يعاني كثيرا، وهو بأمس الحاجة الى استمرار قداستكم في دعمه".

ولفت الرئيس عون الى ان "لبنان يجتاز مرحلة صعبة لكنه سينتصر عليها حتما بإرادة ابنائه مجتمعين، ولا لا نريد للبنان، الذي يقع في أتون من الصراعات والحروب، ان يدفع اثمانا لما يحصل في المنطقة، وهو بفضل عنايتكم واصرار ابنائه على النهوض ليس متروكا لقدره".

وعرض الرئيس عون مع البابا "الوضع في الشرق الاوسط عموما واوضاع لبنان خصوصا، وما ساهم في تفاقم الأزمات التي بلغت ذروتها نتيجة الادارات المالية الخاطئة لعقود، وتداعيات النزوح السوري في الوقت الذي تقوم الدول الغربية بتأمين مساعدات لهم ولا تقدم مثل هذه المساعدات الى اللبنانيين، ما ساهم في تراكم الاعباء على لبنان، اضافة الى انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت وما سببته كافة هذه الازمات المتلاحقة من تداعيات سلبية."

وقال الرئيس اللبناني: "لقد شهدنا مؤخرا موجة هجرة كثيفة الى الخارج، طاولت النخب في البلاد، ما يشكّل خطرا على الهوية والتعددية في لبنان ويساهم في اضعاف الوجود المسيحي في الشرق."

كما تطرق البحث الى العمل الذي يقوم به لبنان لوضع خطة للتعافي والانطلاق بها من اجل قيامته، "دعما لصمود الذين ما زالوا على الرغم من كل شيء متمسكين بأرض الأجداد، الأرض التي وطأتها اقدام المسيح والرسل، وتمهيدا للانتقال الى اعادة البناء".

ولفت الرئيس عون الى ان اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين يعانون من نتائج هذه الازمات، وهم مصرون معا على الانتصار عليها.

وإذ طلب الرئيس اللبناني من البابا الاستمرار في دعم لبنان ومساندته في المحافل الدولية والاقليمية فوعده البابا بذلك، فإنّه جدد له الدعوة الرسمية لزيارة لبنان، التي كان سبق ووجهها اليه، قائلا: "ان لبنان المتألم يتطلع الى زيارتكم له، كدليل حي على قيامته.وقداستكم قمتم بزيارة معظم دول المنطقة باستثناء لبنان، ونأمل ان تتحقق زيارتكم الى أرضنا بأقرب فرصة. ولا يسعني هنا الا ان اشكر لقداستكم موافقتكم على تطويب الأبوين ليونار ملكي وتوما صالح اللذين سيكونان اول طوباويين شهيدين من لبنان في العصر الحديث، وقد استشهدا إبان الحرب العالمية الأولى، وذلك في احتفال سيقام لهذه الغاية في لبنان، مطلع حزيران المقبل."

وكان الرئيس عون وصل والوفد المرافق الى الفاتيكان عند العاشرة من قبل ظهر اليوم بتوقيت روما، حيث استقبل وفق المراسم المتبعة في الكرسي الرسولي، فقدمت له ثلة من الحرس البابوي السويسري التحية قبل ان يستقبله رئيس التشريفات لدى الكرسي الرسولي المونسنيور ليوناردو سابيينزا الذي قدّم له نبلاء الكرسي الرسولي الذين حيوّه، ودخل بصحبته الى الجناح البابوي في القصر الحبري.

واوضح بيان الرئاسة انه "لدى وصول الرئيس عون الى مكتب البابا، خرج البابا فرنسيس لاستقباله، ودخلا معاً الى المكتب حيث عقدت خلوة بينهما دامت نصف ساعة."

وتابع: وبعد ذلك، انضم الى الرئيس عون والبابا فرنسيس اعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية، الذين صافحهم قداسته فردا فردا، محييا اياهم، وياقدمهم وزير الخارجية والمغتربين اعبدالله بو حبيب، وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي الدكتور فريد الخازن.

واكمل البيان: ثم تم تبادل الهدايا بين الرئيس عون والبابا فرنسيس، فقدّم رئيس الجمهورية للحبر الأعظم نسخة طبق الأصل من الكتاب الأول الذي طبع في لبنان والشرق، وذلك في مطبعة دير مار قزحيا في الوادي المقدّس، وهو كتاب المزامير، اضافة الى عسل لبناني صاف، من مختلف المناطق اللبنانية كما ومن حدائق القصر الجمهوري، تأكيدا على ما ورد في الكتاب المقدس على أن لبنان يبقى أرض العسل الخالص.

واوضح ان البابا قدّم الى الرئيس عون "ميدالية السلام وقد كتب عليها ان السلام يقوم على ركيزتي العدالة والحق، اضافة الى مجموعة الكتب الأخيرة التي اصدرها وهو على رأس الكنيسة، وهي تشمل رسائل عامة وجّهها الى العالم، ورسائل رسولية. كما قدم له نسخة عن وثيقة الاخوة الانسانية التي وقعها مع شيخ الأزهر الشريف، وكتابا يتضمن صلوات البابا فرنسيس من اجل شفاء العالم التي وضعها وتلاها ابان ذروة تفشي وباء كورونا."

وختم البيان بالقول: ثم التقطت الصور التذكارية وقدم الاب الاقدس الى اعضاء الوفد هدايا تذكارية، قبل ان يودع البابا الرئيس عون.

المصدر:يونيوز