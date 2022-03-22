معرض زراعي في بغداد لحماية ودعم المنتج الوطني بمشاركة عشرات الشركات

تحاولُ الزراعةُ العراقيةُ العودَةَ مِن جديدٍ الى سباقِ التنافُسِ في المنطقةِ بعدَ ما كانت الاولى على مستوى الشرق الاوسط، من خلال حماية ودعم المنتوج الزراعي الوطني، لتحقيق الامن الغذائي المستدام.

واقيم في العاصمة بغداد معرض زراعي ضم كل المنتوجات المحلية العراقية، لتطوير هذا القطاع الذي يعد المورد الثاني بعد النفط.

وتغرق الاسواق العراقية بالمنتجات الزراعية المستوردة، حيث ان العراق بات ومنذ سنوات لا يزرع سوى ربع المساحة الصالحة للزراعة من أراضيه، إذ إن معدل المساحات الصالحة للزراعة بالعراق يبلغ 40 مليون دونمـ بينما يزرع منها وفق الخطط الزراعية 10 ملايين دونم فقط.

وبعد ان تقلصت المساحات المزروعة في العراق، يكمن سؤال محزن، هل فقد العراق هوية الزراعية، سؤال يبحث الجميع عن اجابته؟ خصوصاً وأن بعض الاراضي تلفض انفاسها الاخيرة بعد الجفاف الكبير الذي اصابها.

المصدر:يونيوز