عمدة كييف يعلن حظر التجوال في المدينة لمدة يومين

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، عن فرض حظر تجول في المدينة، يبدأ في الثامنة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، وسيستمر حتى السابعة من صباح بعد غد الأربعاء.

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، عن فرض حظر تجول في المدينة.

وقال كليتشكو، في بيان قصير نشره عبر منصة "تيليجرام"، إن حظر التجول سيبدأ في الثامنة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، وسيستمر حتى السابعة من صباح بعد غد الأربعاء.

أضاف أن "جميع المتاجر والصيدليات ومحطات الوقود وغيرها من المؤسسات لن تعمل غدا الثلاثاء، مطالبا الجميع بالبقاء في منازلهم أو الملاجئ التي يحتمون فيها".

وأشار الى أن الأشخاص الذين يحملون تصاريح خاصة هم من سيسمح لهم فقط بالتحرك في أرجاء المدينة".

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تعرضت فيه كييف لعدة انفجارات فجر اليوم الاثنين.

وقال عمدة كييف، إن "مبان سكنية عدة في حي بوديلسكيي التاريخي في غرب العاصمة قد تضررت واندلعت بها النيران"، لافتا إلى أن "مركزا للتسوق كان من بين الأماكن التي تعرضت أيضا للاستهداف، وتأكد مقتل شخص واحد على الأقل حتى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق".

المصدر:يونيوز