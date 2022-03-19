وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي ولن نرسل قوات الى اوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية لم تسمح لروسيا بالسيطرة الجوية الكاملة، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا.

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن أوكرانيا "نجحت في منع التفوق الجوي لروسيا"، لافتا إلى أن خطوة فرض حظر جوي في أوكرانيا، ستؤدي للاشتباك مع روسيا.

وجدد في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي فياتشيسلاف ناد، اليوم الخميس، رفض إدارة الرئيس جو بايدن لفكرة منطقة حظر طيران.

وقال "الرئيس بايدن قال إننا لا نريد الاشتباك مع روسيا، والسيطرة على الأجواء تتطلب إغلاق الدفاعات على الأرض وبعضها موجود في روسيا".

ونفى وجود طريقة سهلة أو بسيطة لفرض حضر جوي على أوكرانيا، معقبًا: لا توجد منطقة حظر خفيفة، وتطبيق الأمر معناه الدخول في نزاع مع روسيا، وموقفنا ثابت أننا لن نفعل ذلك.

وتابع أوستن، إن "أوكرانيا نجحت في منع تفوق الروس جوا وفرض حظر طيران فوق أوكرانيا عني إعلان حرب مع روسيا وسيؤدي للاشتباك مع روسيا وهذا لن يحدث".

واضاف إن "الطائرات المسيرة كانت ناجعة في الاشتباك مع القوات الروسية.. وأن روسيا أطلقت صواريخ كروز من أراضيها وفرض حظر طيران لم يكن ليمنع ذلك".

وشدد وزير الدفاع الأميركي، على أن واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا. واعلن إن واشنطن تعمل على تعزيز قدرات القوات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

واردف "هدفنا استمرار تعزيز الأمور التي كانت ناجحة وفعالة في القوات الأوكرانية، ونتحدث مع شركائنا وحلفائنا من أجل التأكد من الحصول على أكبر قدر من القدرات وتسليمها للقوات الأوكرانية".

المصدر:يونيوز