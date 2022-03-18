النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۸مشاهدات
‍ پ

بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.
رمز الخبر: ۶۴۵۴۳
تأريخ النشر: 18 March 2022

ووفقا لبيان الرئاسة التركية، فإن أردوغان "أبلغ بوتين هاتفيا استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا لإجراء محادثات في أنقرة أو اسطنبول".

وأوضح البيان أن "أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".

كما أكد أردوغان على "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين"، وفقا للبيان.

وكان الرئيس الروسي أكد أن "بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الأزمة الأوكرانية تتأرجح بين فرض العقوبات والعقوبات المضادة ومحاولات الدفع بالحل السلمي
القوات الروسية تفتتح الأسبوع الرابع لعمليتها العسكرية بتعزيز تقدّمها نحو العمق الاوكراني
حماس: نتابع بخطورة إزدياد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ونحذر الاحتلال
قرار قضائي بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة
لوكاشينكو يعرب عن ثقته في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا بتوقيع كييف السلام أو الاستسلام
بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا
قيادات جيش الاحتلال تبدي قلقها من قوة وحدة الرضوان في حزب الله في اي مواجهة مقبلة
يارالله: لضرورة توخي الحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين
الرئيس عون: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب
الدفاع: إسقاط 182 طائرة ومروحية و177 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية
وزير خارجية سلوفينيا يبحث مع الرئيس تبون التبادل التجاري البحري
الحكومة تقرر دعم قطاع النقل للحفاظ على أسعار التنقل اليومي
وزير الخارجية البورندي يبحث مع المسؤولين الجزائريين أهمية التنسيق في المحافل الدولية
الجمعية البريطانية العمانية تبحث تحولات الطاقة في الأسواق الناشئة
مواطنون يقصدون المناطق حيث تتساقط الثلوج لقضاء يوم في الطبيعة الشتوية
الحكومة تقر خطة الكهرباء
افتتاح المعرض الوطني الاستهلاكي الأول بذمار بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
الإجراءات الاقتصادية العدوانية تجاه روسيا -قرارات بايدن ووزارة الخزانة الأمريكية-
إحياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني
انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب
استمرار تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة
القوات الروسية تنهي الاسبوع الثالث من عملياتها العسكرية بتقدّم ملحوظ على جبهات القتال
مترجم: تحتاج اوروبا الى الطاقة الأمريكية النظيفة
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان
أردوغان يعلن اعتزامه المشاركة بقمة الناتو في بروكسل وإجراء محادثات حول الأزمة في أوكرانيا
دمشق: الدول المعادية لسوريا أعجز من أن تفرض أي شروط أو إملاءات على السوريين
زوابع رملية بمختلف ولايات البلاد خصوصاً في تلمسان
بايدن يعلن تخصيص 800 مليون دولار مساعدة إضافية لأوكرانيا لمدها بأنظمة دفاع جوي
ندوة في العاصمة تبحث كيفية الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى الوقاية منه
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان