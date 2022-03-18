بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مستجدات الوضع في أوكرانيا، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية.

ووفقا لبيان الرئاسة التركية، فإن أردوغان "أبلغ بوتين هاتفيا استعداده لاستضافته مع الرئيس الأوكراني في تركيا لإجراء محادثات في أنقرة أو اسطنبول".

وأوضح البيان أن "أردوغان أبلغ بوتين أن وقفا دائما لإطلاق النار في أوكرانيا يمكن أن يقود إلى حل طويل الأمد".

كما أكد أردوغان على "ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية في كلا الاتجاهين"، وفقا للبيان.

وكان الرئيس الروسي أكد أن "بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف".

المصدر:يونيوز