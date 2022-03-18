الأمين العام لوزارة الدفاع يؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المنتسبين للوزارة

التقى الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري ضمن سلسلة لقاءاته الاسبوعية المستمرة، صباح اليوم الخميس، عدداً من منتسبي مقر ووحدات الوزارة.

التقى الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري ضمن سلسلة لقاءاته الاسبوعية المستمرة، صباح اليوم الخميس، عدداً من منتسبي مقر ووحدات الوزارة للاستماع الى المشاكل التي تواجه عملهم والوقوف على الحلول التي من شأنها معالجة تلك المشاكل.

وأكد الحيدري خلال اللقاء ضرورة أن يتحقق التوازن بين حقوق وواجبات المنتسبين، وأن يتم وضع حلول آنية وسريعة لكل ما من شأنه أن يعيق سير العمل في دوائر ومديريات ووحدات الوزارة.

من جانبهم أكد المنتسبون على عزمهم ببذل المزيد من الجهود للنهوض بواقع العمل، مقدمين شكرهم وتقديرهم للأمين العام على وقوفه بجانبهم بصورة مستمرة خدمةً للصالح العام.

المصدر:يونيوز