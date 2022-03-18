شولتس: سنواصل تقديم الدعم لاوكرانيا لكن الناتو لن يتدخل في الصراع الدائر

أشار المستشار الألماني، ​أولاف شولتس​، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "​الناتو​"، ​ينس ستولتنبرغ​، إلى ان بلاده اتخذت الكثير من القرارات للوقوف إلى جانب ​أوكرانيا​ وتسعى لتعزيز قدرات الردع لديها، مؤكدًا ان "الناتو لن يتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا".

قال المستشار الألماني أولاف شولتس "إن حلف شمال الأطلسي-الناتو، لن يتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ​ينس ستولتنبرغ​، في برلين، اليوم الخميس، أضاف شولتس أن "هناك شيء واحد يجب قوله بوضوح وبشكل لا لبس فيه، هو انه لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو، لكن الغرب سيواصل تقديم الدعم المالي والإنساني لهذا البلد، إضافة إلى الإمدادات العسكرية".

وتابع شولتس إنّ "عدم نية الناتو التدخل عسكريًا في أوكرانيا هو أمر واضح"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى "أننا اتخذنا الكثير من القرارات للوقوف إلى جانب ​أوكرانيا​ ونسعى لتعزيز قدرات الردع لديها".

المصدر:يونيوز