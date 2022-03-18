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غرق سفينة شحن إماراتية قرب ميناء عسلوية التابع لمحافظة بوشهر

غرقت سفينة إماراتية على بعد 30 ميلًا من منطقة عسلوية الإيرانية في مياه الخليج، بعد تعرضها لحادث نتيجة الرياح العاتية والعاصفة التي شهدتها المنطقة.
رمز الخبر: ۶۴۴۹۱
تأريخ النشر: 17 March 2022

غرقت سفينة إماراتية على بعد 30 ميلا من منطقة عسلوية الإيرانية التابع لمحافظة بوشهر المطلة على مياه الخليج، بعد تعرضها لحادث نتيجة الرياح العاتية والعاصفة التي شهدتها المنطقة.

وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بإدارة الموانئ والملاحة في بوشهر بجنوب ايران، حجت خسروي، اليوم الخميس: "غرقت سفينة إماراتية كانت تحمل سيارات على متنها، على بعد 30 ميلا من عسلوية قبل ساعة، وانطلقت عملية البحث عن 30 من أفراد الطاقم".

وأضاف أنه بالإضافة إلى قارب النجاة، تم إرسال سفينتين من الجانب الإيراني للمساعدة، لكن بسبب الظروف الجوية غرقت السفينة الإماراتية قبل وصولهم.

وأكد المسؤول الإيراني أنه تم تقديم طلب لإرسال طائرة مروحية، في أقرب وقت ممكن إلى مكان الحادث، كما تم إرسال قارب نجاة لإنقاذ الركاب البالغ عددهم 30 راكبا، والذين يطوفون على مياه الخليج بسترات نجاة.

من جهته، قال وزير النقل العراقي الأسبق كاظم فنجان الحمامي: "تعرضت الباخرة الإماراتية (سالمي / 6) للغرق فجر اليوم خارج المياه الإقليمية العراقية، وعلى وجه التحديد عند مقتربات حقل الشمال القطري".

وأضاف: "كان على متنها طاقمًا مؤلفًا من 30 بحارًا من جنسيات مختلفة، وذلك أثناء إبحارها في ظروف جوية متقلبة في طريقها من ميناء دبي إلى ميناء أم قصر في البصرة"

وتابع الحمامي: "توجهت سفن الإنقاذ الإيرانية إلى مسرح الحادث للبحث عن الناجين وانتشالهم. وتجري المتابعة المكثفة من قبل مركز (ميماك) في مملكة البحرين للتنسيق بين إيران وقطر والأسطول الأمريكي في حوض الخليج العربي".

وتداولت حسابات إيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما قالت إنها لحظة غرف السفينة.

المصدر:يونيوز

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