النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

زيلينسكي لشولتس: اهدم الجدار الجديد في اوروبا وامنح ألمانيا الدور الذي تستحقه

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا على هدم "الجدار" الجديد الذي تم بناؤه في أوروبا بوجه الحرية منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۴۴۸۸
تأريخ النشر: 17 March 2022

وقال زيلينسكي في خطاب له عبر الفيديو امام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ) اليوم الخميس: "عزيزي المستشار أولاف شولتس، اهدم هذا الجدار، اعط ألمانيا الدور القيادي الذي تستحقه"، ولقي الرئيس الأوكراني تصفيقًا حارًا من أعضاء البوندستاغ، قبل خطابه الذي استمر عشر دقائق.

واستنكر زيلينسكي إقامة "جدار" جديد في أوروبا منذ العملية العسكرية الروسي وقال: "هذا ليس جدار برلين لكنه جدار في وسط أوروبا بين الحرية والعبودية وهذا الجدار يزداد اتساعا مع كل قنبلة ترمى على مدينة أوكرانية".

وحذّر زيلينسكي من أن "شعبًا يتم تدميره في أوروبا" وأضاف أن "108 أطفال قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الهجوم". وتابع: "ساعدونا في وقف هذه الحرب".

كما أعرب الرئيس الأوكراني في خطابه عن "أسفه للعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي أقيمت في السنوات الأخيرة بين برلين وموسكو خصوصا في مجال الطاقة". وقال مخاطبا الشعب الألماني "عزيزي الشعب الألماني، عندما قلنا لكم إن نورد ستريم 2، هو نوع من الاستعدادات للحرب، تلقينا إجابة أنه اقتصادي بحت".

وتابع قائلاً إن هذه المشاريع التي قادتها ألمانيا وروسيا "كانت الاسمنت للجدار الجديد". وقال "بالنسبة إلى البعض إنها سياسة، لكنها أيضا حجارة، إنها حجارة للجدار الجديد".

وأكد زيلينسكي أن "الشعب في أوكرانيا يريد العيش حرا ولا يريد الخضوع لدولة أخرى"، وأضاف أن "هناك مدنيين وجنودا في بلاده صاروا حاليا هدفا عشوائيا للهجمات الروسية"، وقال: "يتم في أوروبا مجددا محاولة لإبادة شعب بأكمله".

هذا ورفض البرلمان الألماني طلبًا بمناقشة برلمانية جديدة للوضع في أوكرانيا عقب انتهاء كلمة زيلينسكي.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السفير المصري في الخرطوم: ندعم الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني
وزير الدفاع: سلوفاكيا مستعدة لتقديم منظومة "إس-300" لأوكرانيا بمجرد الحصول على بديل
الصفدي يبحث مع المبعوث الصيني مستجدات المنطقة والقضية الفلسطينية
بلينكن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لم يحقق أهدافه ولن نتردد في معاقبة بكين بحال ساعدت روسيا
رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع الرئيس موسفيني إتفاقية السلام في جنوب السودان
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا نجحت في منع التفوق الجوي الروسي ولن نرسل قوات الى اوكرانيا
الأزمة الأوكرانية تتأرجح بين فرض العقوبات والعقوبات المضادة ومحاولات الدفع بالحل السلمي
القوات الروسية تفتتح الأسبوع الرابع لعمليتها العسكرية بتعزيز تقدّمها نحو العمق الاوكراني
حماس: نتابع بخطورة إزدياد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ونحذر الاحتلال
قرار قضائي بتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة
لوكاشينكو يعرب عن ثقته في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا بتوقيع كييف السلام أو الاستسلام
بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا مستجدات الوضع في أوكرانيا
قيادات جيش الاحتلال تبدي قلقها من قوة وحدة الرضوان في حزب الله في اي مواجهة مقبلة
يارالله: لضرورة توخي الحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين
الرئيس عون: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب
الحكومة تقر خطة الكهرباء
افتتاح المعرض الوطني الاستهلاكي الأول بذمار بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك
الإجراءات الاقتصادية العدوانية تجاه روسيا -قرارات بايدن ووزارة الخزانة الأمريكية-
إحياء اليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان
انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي المغربي في تل أبيب
استمرار تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة
ندوة في العاصمة تبحث كيفية الانتقال من مكافحة الإرهاب إلى الوقاية منه
الملك سلمان يجري فحوصات طبية في مستشفى الملك فيصل التخصصي
زوابع رملية بمختلف ولايات البلاد خصوصاً في تلمسان
كيشيدا يتحدث عن الصعوبات الناجمة عن العقوبات التي فرضتها روسيا على بلاده
جونسون: اتفقنا مع ولي عهد السعودية على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة
بن حبتور: لا يمكن لدولة شريكة في العدوان أن تكون راعية لأي حوار
القوات الروسية تنهي الاسبوع الثالث من عملياتها العسكرية بتقدّم ملحوظ على جبهات القتال
مترجم: تحتاج اوروبا الى الطاقة الأمريكية النظيفة
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان