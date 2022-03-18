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الكاظمي: العراق يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه اليوم القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق ألكسندر بورفجينكوف، عن تأييده لجميع الجهود الساعية لتخفيف حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا.
رمز الخبر: ۶۴۴۸۶
تأريخ النشر: 17 March 2022

اعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، عن تأييده لجميع الجهود الساعية لتخفيف حدة التوتر بين أوكرانيا وروسيا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي، استقبل، القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في العراق إليكسندر بورفجينكوف".

وأوضح انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق".

وعبّر الكاظمي عن "قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وأهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة".

وبيّن أن "العراق قد عانى الكثير، بسبب ويلات الحروب والتعديات المرفوضة على المنشآت المدنية"، لافتا الى انه "يؤيد كل الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".

وتابع البيان انه "تم مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي".

المصدر:يونيوز

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