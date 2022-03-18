مترجم: تحتاج اوروبا الى الطاقة الأمريكية النظيفة

يستغل كاتب هذا المقال أزمة أوكرانيا لإبراز قضية الطاقة النظيفة التي يجري لأجلها معارك طاحنة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس. يحاول الكاتب اللعب على وتر تعبيرات "الأمن القومي الأمريكي" و"إرث القيادة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية" و"صندوق أمريكي للسيادة" لإبراز أهمية الطاقة النظيفة التي دأب الجمهوريون على تعطيلها في اتفاقيات المناخ العالمية.



مع الغزو الروسي لأوكرانيا، تلقت ديمقراطيات العالم تذكيرًا آخر- كما لو كنا بحاجة إلى تذكير- بمدى خطورة الاعتماد على الطاقة المستوردة من الدول العدوانية والاستبدادية.

يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ما يقرب من نصف غازها الطبيعي وربع نفطها. تستورد ألمانيا وحدها 55 بالمئة من الغاز الذي تستهلكه من دولة بوتين البترولية. كجزء من استراتيجيتها في الغزو، اعتقدت روسيا أنها يمكن أن تستخدم الغاز الطبيعي والنفط لابتزاز أوروبا في حالة سلبية. بدأت أوروبا متأخرة في إغلاق الحنفية الروسية، لكنها ستدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا للتأخير.

ولكي ينجح تحول الطاقة في أوروبا، يجب على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها.

مثلما كنا "ترسانة الديمقراطية" عندما هددت الفاشية أوروبا قبل 80 عامًا، يجب أن نصبح اليوم "ترسانة الطاقة النظيفة". وهذا يعني أنه يجب علينا تمويل وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا بكميات كبيرة في أسرع وقت ممكن. سيساعد هذا النهج في حماية مصالحنا الأمنية والاقتصادية، فضلاً عن السيادة والديمقراطيات والاقتصادات في أوروبا، كل ذلك أثناء العمل على مكافحة تغير المناخ.

يجب أن تكون أهدافنا:

1) تأمين الطاقة الأوروبية.

2) المساعدة في تحويل الدول الأوروبية إلى طاقة أنظف.

3) إنشاء سوق ضخمة للطاقة النظيفة تعمل على تقوية سلاسل التوريد وخلق فرص العمل في الولايات المتحدة.

لإنجاح هذا العمل، يجب أن نتجنب التفكير التقليدي والسحري. لا يتعلق الأمر بإرسال معدات صينية رخيصة إلى أوروبا، ولا يتعلق الأمر بطريقة ما بالتحول إلى الطاقة الشمسية في المناطق الملبدة بالغيوم في وسط وشرق أوروبا. في الاتحاد الأوروبي، لا يزال الغاز الطبيعي هو المحرك للاقتصاد. يعمل الغاز على تدفئة المباني وتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة الصناعية والحرارة بمقياس متساوٍ تقريبًا. يعمل النفط على النقل ويستخدم للبتروكيماويات. كل ما يحل محل الغاز الطبيعي والنفط الروسي يجب أن يلبي كل هذه الاحتياجات. إن الامتناع من بعض الجهات عن أننا بحاجة فقط للذهاب إلى "جميع مصادر الطاقة المتجددة" وجعل كل شيء أكثر كفاءة يتجاهل جميع احتياجات الطاقة الأخرى في أوروبا. لهذا السبب، على سبيل المثال، تريد كل من بولندا ورومانيا وجمهورية التشيك وإستونيا وسلوفينيا و (قبل غزوها) أوكرانيا بناء محطات طاقة نووية أمريكية، وفرنسا وهولندا لديهما خطط لبناء محطات غير روسية، نباتات غير صينية.

بطبيعة الحال، ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كان بإمكان أمريكا أن تصبح ترسانة للطاقة النظيفة، بالنظر إلى السياسات المُقسمة بشدة اليوم. ومع ذلك، تظل الطاقة النظيفة الثابتة- الطاقة التي تعمل دائمًا- واحدة من المجالات القليلة التي يوجد فيها دعم عميق من الحزبين في الكونجرس. لطالما دافع الديمقراطيون عن الحاجة إلى التحول إلى الطاقة النظيفة. والآن بعد أن اعتنق الجمهوريون الدفاع عن سيادة أوروبا ضد التهديد المباشر من روسيا الاستبدادية، يجب مواجهة هذه اللحظة بإلحاح.

يبدأ ذلك بنسخة الطاقة من "كاندي بومبرز" التي زودت برلين أثناء حصار الاتحاد السوفيتي في عام 1948. في هذه الحالة، يمكننا توفير شريان حياة مؤقت للغاز الطبيعي إلى أوروبا لأنها تفطم نفسها عن الطاقة الروسية. تمتلك أمريكا بعض القدرات الإضافية، وسيظهر المزيد على الإنترنت قريبًا جدًا، لإرسال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. يجب أن نجمع بين زيادة إنتاج الغاز الأمريكي وصادراته إلى أوروبا على المدى القريب مع مساعدة الدول الأوروبية، على المدى المتوسط​​، لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي من خلال التحول إلى أنواع وقود أخرى منخفضة الكربون وزيادة كفاءة الطاقة.

ثانيًا، لضمان أن يقود شريان الحياة هذا أوروبا إلى مستقبل آمن ومستدام، تحتاج الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق أمريكي للسيادة للطاقة النظيفة. يجب أن نلتزم بمبلغ 10 مليارات دولار سنويًا للعقد القادم لتمويل تصدير تكنولوجيا احتجاز الهيدروجين والنووية والكربون الأمريكية التي يمكن نشرها في جميع أنحاء أوروبا. يجب دعم التقنيات الجديدة من قبل سلاسل التوريد والعاملين في الولايات المتحدة وأوروبا لضمان النمو الاقتصادي عبر القارتين.

سيوفر هذا الكيان المدعوم من الحكومة حصة كبيرة في التكلفة للبلدان التي تستورد الطاقة النظيفة من الولايات المتحدة، وخاصة التقنيات التي سيتم تصنيعها وتصديرها من الولايات المتحدة بشكل أساسي.

كما نشهد الآن مع إعادة نظر ألمانيا في قرارها إغلاق محطاتها النووية، فإن حتى الدول ذات الطاقة المتجددة الثقيلة تحتاج إلى طاقة نظيفة ثابتة توفرها تقنيات مثل الطاقة النووية. هذا أكثر أهمية في المناطق الصناعية في أوروبا الشرقية التي تحتاج إلى كل من الكهرباء الثابتة والحرارة العالية التي يمكن أن توفرها الطاقة النووية أو الهيدروجين.

أخيرًا، كما تعرف كل واشنطن الآن، الأفراد هم سياسة. للتأكيد على إلحاح هذه المهمة، يجب على إدارة بايدن إنشاء منصب جديد رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي لإدارة الطاقة النظيفة والثابتة وتنسيق مجموعة الوكالات المعنية. سيشرف هذا المنصب على "فريق الطاقة" الجديد من خبراء القطاعين العام والخاص الذين يمكنهم تجاوز البيروقراطية.

يجب على الإدارة أيضًا إعطاء الأولوية للترشيحات لملء المنصبين الشاغرين منذ فترة طويلة في هيئة التنظيم النووي. يجب أن يدعم هؤلاء المرشحون وجهة نظر الرئيس بأن تصدير الطاقة النووية أمر حيوي لمعالجة كل من تغير المناخ وسيادة الطاقة. في وقت أزمة مثل تلك التي نجد أنفسنا فيها الآن، فإن السرعة مهمة. لا يتعين على الشركات والبلدان انتظار التقنيات الأمريكية بسبب عمليات التعاقد أو الترخيص المبهمة والغامضة.

إن غزو أوكرانيا ليس انحرافاً. إنها بداية حقبة جديدة مخيفة تتطلب قيادة ديمقراطية أمريكية وعالمية جريئة واعتراف طال انتظاره بأن الطاقة والأمن مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. عملت روسيا والصين على هذا الواقع لدفع أجندتهما الاستبدادية والتوسعية لأكثر من عقد من الزمان.

لقد حان الوقت للبناء على إرث القيادة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة ونلتقي بهذه اللحظة. إذا أصبحنا ترسانة الطاقة النظيفة، يمكننا دعم الديمقراطية، ومعالجة أزمة المناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة في جميع أنحاء أمريكا.

بوليتيكو/ Josh Freed